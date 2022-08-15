https://ukraina.ru/20220815/1037666997.html
Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима - 15.08.2022 Украина.ру
Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
Соавтор, ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников показал фотографии со свадьбы с продюсером BADOEVTEAM Натальей Клипой, сообщает 15 августа УНИАН
2022-08-15T12:17
2022-08-15T12:17
2022-08-15T12:18
новости
орел и решка
шоу
продюсер
режиссер
свадьба
буча
украина
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Шоумены сыграли свадьбу в Буче Киевской области, что стало поводом для комментария Клипы к свадебным снимкам в Instagram*."Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала Невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла Маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала Любимой Женой", - написала она.Продюсер также призналась в своей любви к украинской нации.Ранее киевские устроили в Буче кровавое "шоу", показав множество трупов и историй об убийствах и изнасилованиях, якобы совершенных российскими военными. Аналогичные провокации по методичкам британских спецслужб совершались ранее в Ираке и Ливии.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20210119/1030285238.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, орел и решка, шоу, продюсер, режиссер, свадьба, буча, украина
Новости, орел и решка, шоу, продюсер, режиссер, свадьба, Буча, Украина
Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
12:17 15.08.2022 (обновлено: 12:18 15.08.2022)
Соавтор, ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников показал фотографии со свадьбы с продюсером BADOEVTEAM Натальей Клипой, сообщает 15 августа УНИАН
Шоумены сыграли свадьбу в Буче Киевской области, что стало поводом для комментария Клипы к свадебным снимкам в Instagram*.
"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала Невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла Маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала Любимой Женой", - написала она.
Продюсер также призналась в своей любви к украинской нации.
Ранее киевские устроили в Буче кровавое "шоу", показав множество трупов и историй об убийствах и изнасилованиях, якобы совершенных российскими военными. Аналогичные провокации по методичкам британских спецслужб совершались ранее в Ираке и Ливии.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.