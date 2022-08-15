Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима - 15.08.2022 Украина.ру
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Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима - 15.08.2022 Украина.ру
Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
Соавтор, ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников показал фотографии со свадьбы с продюсером BADOEVTEAM Натальей Клипой, сообщает 15 августа УНИАН
2022-08-15T12:17
2022-08-15T12:18
новости
орел и решка
шоу
продюсер
режиссер
свадьба
буча
украина
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Шоумены сыграли свадьбу в Буче Киевской области, что стало поводом для комментария Клипы к свадебным снимкам в Instagram*."Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала Невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла Маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала Любимой Женой", - написала она.Продюсер также призналась в своей любви к украинской нации.Ранее киевские устроили в Буче кровавое "шоу", показав множество трупов и историй об убийствах и изнасилованиях, якобы совершенных российскими военными. Аналогичные провокации по методичкам британских спецслужб совершались ранее в Ираке и Ливии.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, орел и решка, шоу, продюсер, режиссер, свадьба, буча, украина
Новости, орел и решка, шоу, продюсер, режиссер, свадьба, Буча, Украина

Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима

12:17 15.08.2022 (обновлено: 12:18 15.08.2022)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / synelnykov_yevgen
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / synelnykov_yevgen
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Соавтор, ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников показал фотографии со свадьбы с продюсером BADOEVTEAM Натальей Клипой, сообщает 15 августа УНИАН
Шоумены сыграли свадьбу в Буче Киевской области, что стало поводом для комментария Клипы к свадебным снимкам в Instagram*.
"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала Невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла Маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала Любимой Женой", - написала она.
Продюсер также призналась в своей любви к украинской нации.
Ранее киевские устроили в Буче кровавое "шоу", показав множество трупов и историй об убийствах и изнасилованиях, якобы совершенных российскими военными. Аналогичные провокации по методичкам британских спецслужб совершались ранее в Ираке и Ливии.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Леся Никитюк/
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Новостиорел и решкашоупродюсеррежиссерсвадьбаБучаУкраина
 
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