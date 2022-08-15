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Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима

Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима - 15.08.2022 Украина.ру

Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима

Соавтор, ведущий и режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников показал фотографии со свадьбы с продюсером BADOEVTEAM Натальей Клипой, сообщает 15 августа УНИАН

2022-08-15T12:17

2022-08-15T12:17

2022-08-15T12:18

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орел и решка

шоу

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свадьба

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украина

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Шоумены сыграли свадьбу в Буче Киевской области, что стало поводом для комментария Клипы к свадебным снимкам в Instagram*."Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала Невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла Маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала Любимой Женой", - написала она.Продюсер также призналась в своей любви к украинской нации.Ранее киевские устроили в Буче кровавое "шоу", показав множество трупов и историй об убийствах и изнасилованиях, якобы совершенных российскими военными. Аналогичные провокации по методичкам британских спецслужб совершались ранее в Ираке и Ливии.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20210119/1030285238.html

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новости, орел и решка, шоу, продюсер, режиссер, свадьба, буча, украина