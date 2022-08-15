Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару - 15.08.2022 Украина.ру
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Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару
Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару - 15.08.2022 Украина.ру
Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару
Украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко на днях в шоу "Культурна оборона" назвал певицу Софию Ротару "бабкой" и сообщил, что у нее большая пенсия
2022-08-15T11:56
2022-08-15T11:56
новости
софия ротару
продюсер
пенсия
шоу-бизнес
украина
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Ранее Бебешко работал с Ротару, потому на шоу у него спросили, чем она занимается в настоящий момент. Ответ продюсера показался журналистам уклончивым.Все последние годы Ротару выступала в России и участвовала во многих телевизионных проектах, но из-за критики СВО вернулась на Украину.Продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что осуждать Ротару – как осуждать родителей, потому что у нее "не было другого выбора".
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новости, софия ротару, продюсер, пенсия, шоу-бизнес, украина
Новости, София Ротару, продюсер, Пенсия, шоу-бизнес, Украина

Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару

11:56 15.08.2022
 
© София Ротару/ИнстаграмСофия Ротару
София Ротару
© София Ротару/Инстаграм
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Украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко на днях в шоу "Культурна оборона" назвал певицу Софию Ротару "бабкой" и сообщил, что у нее большая пенсия
Ранее Бебешко работал с Ротару, потому на шоу у него спросили, чем она занимается в настоящий момент. Ответ продюсера показался журналистам уклончивым.
София Михайловна Ротару, попрошу! Она уже бабка. Я записывал с ней альбом целый. Сейчас она на пенсии, наверное. А пенсия у нее... Там такая пенсия! Вам бы такую ​​пенсию, вы бы здесь не сидели и не парились.
Все последние годы Ротару выступала в России и участвовала во многих телевизионных проектах, но из-за критики СВО вернулась на Украину.
Продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что осуждать Ротару – как осуждать родителей, потому что у нее "не было другого выбора".
София Ротару - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 12:08
Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рожденияВ воскресенье 7 августа певица София Ротару отметила 75-й день рождения, принимая поздравления со всего мира, в том числе и из России. Об этом 8 августа передает "РБК-Украина", ссылаясь на сына артистки Руслана Евдокименко
 
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