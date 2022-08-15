Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару
Украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко на днях в шоу "Культурна оборона" назвал певицу Софию Ротару "бабкой" и сообщил, что у нее большая пенсия
Ранее Бебешко работал с Ротару, потому на шоу у него спросили, чем она занимается в настоящий момент. Ответ продюсера показался журналистам уклончивым.
София Михайловна Ротару, попрошу! Она уже бабка. Я записывал с ней альбом целый. Сейчас она на пенсии, наверное. А пенсия у нее... Там такая пенсия! Вам бы такую пенсию, вы бы здесь не сидели и не парились.
Все последние годы Ротару выступала в России и участвовала во многих телевизионных проектах, но из-за критики СВО вернулась на Украину.
Продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что осуждать Ротару – как осуждать родителей, потому что у нее "не было другого выбора".
8 августа, 12:08Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рожденияВ воскресенье 7 августа певица София Ротару отметила 75-й день рождения, принимая поздравления со всего мира, в том числе и из России. Об этом 8 августа передает "РБК-Украина", ссылаясь на сына артистки Руслана Евдокименко