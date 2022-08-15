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Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару

Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару - 15.08.2022 Украина.ру

Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару

Украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко на днях в шоу "Культурна оборона" назвал певицу Софию Ротару "бабкой" и сообщил, что у нее большая пенсия

2022-08-15T11:56

2022-08-15T11:56

2022-08-15T11:56

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софия ротару

продюсер

пенсия

шоу-бизнес

украина

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Ранее Бебешко работал с Ротару, потому на шоу у него спросили, чем она занимается в настоящий момент. Ответ продюсера показался журналистам уклончивым.Все последние годы Ротару выступала в России и участвовала во многих телевизионных проектах, но из-за критики СВО вернулась на Украину.Продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что осуждать Ротару – как осуждать родителей, потому что у нее "не было другого выбора".

https://ukraina.ru/20220808/1037403627.html

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новости, софия ротару, продюсер, пенсия, шоу-бизнес, украина