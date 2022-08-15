Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги - 15.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги - 15.08.2022 Украина.ру
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
Бюджет украинской столицы сформирован из виртуальных денег, которые тратят на оборону. Об этом 15 августа в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр Киева Виталий Кличко
2022-08-15T11:19
2022-08-15T11:19
новости
кличко
бюджет
киев
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102501/07/1025010796_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_c67261d59f8c56ddb64b5585671e2e33.jpg
Киевские власти не могут строить бомбоубежища или помещения "двойного пользования". Деньги в бюджете украинской столицы есть, но они виртуальные, и их тратят на поддержку критической инфраструктуры города, признался Кличко.Правительство Украины выделяет средства на запуск отопительного сезона, восстановление поврежденных зданий. "Больше денег нет", заявил Кличко.15 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин объявил Украину банкротом. По его словам, государство не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи Вашингтона или Брюсселя.
https://ukraina.ru/20220815/1037661608.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102501/07/1025010796_17:0:906:667_1920x0_80_0_0_21784ca4abd44eb5d37a939ce9e88c04.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кличко, бюджет, киев, деньги
Новости, Кличко, бюджет, Киев, деньги

Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги

11:19 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
Бюджет украинской столицы сформирован из виртуальных денег, которые тратят на оборону. Об этом 15 августа в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр Киева Виталий Кличко
Киевские власти не могут строить бомбоубежища или помещения "двойного пользования". Деньги в бюджете украинской столицы есть, но они виртуальные, и их тратят на поддержку критической инфраструктуры города, признался Кличко.

У города денег нет! Ну, то есть у Киева на счету в казначействе есть 16 миллиардов виртуальных денег. А настоящих средств в бюджете нет.

Виталий Кличко
Виталий Кличко
мэр Киева
Правительство Украины выделяет средства на запуск отопительного сезона, восстановление поврежденных зданий. "Больше денег нет", заявил Кличко.
15 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин объявил Украину банкротом. По его словам, государство не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи Вашингтона или Брюсселя.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
10:15
Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеяламиОтопительного сезона в Киеве не будет, горожанам нужно запасаться теплыми вещами, предупредил жителей мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Бабель" от 15 августа
 
НовостиКличкобюджетКиевденьги
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Ведущий "Орла и решки" сыграл свадьбу на месте кровавой провокации киевского режима
12:13Кличко развелся с женой после 25 лет брака
11:56Украинский продюсер позавидовал пенсии Софии Ротару
11:46"Сложнее всего было снимать детей на войне": автор фильма о Мариуполе о том, как это было
11:19Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
11:15Военный эксперт рассказал об опасном решении Польши, которое угрожает России на Украине
11:09Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
11:02Листопад кончился: ликвидирован лучший летчик Украины
10:56"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику
10:38Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием
10:24"Человек голосует холодильником": белорусский премьер рассказал о сотрудничестве с Западом
10:22Константин Сивков: Возможно, Зеленского берегут для подписания акта о капитуляции
10:17Военный эксперт объяснил, почему русские войска пока не могут накрыть HIMARS`ы для ВСУ
10:16Украинский посол собирает в интернете деньги на учебу своей дочери
10:15Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами
10:10Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс
10:02Депутаты Рады предложили ввести санкции против атомной энергетики России
10:01Европа стала жертвой США - Global Times
09:58Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августа
09:58Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами
Лента новостейМолния