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Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги - 15.08.2022 Украина.ру
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
Бюджет украинской столицы сформирован из виртуальных денег, которые тратят на оборону. Об этом 15 августа в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр Киева Виталий Кличко
2022-08-15T11:19
2022-08-15T11:19
2022-08-15T11:19
новости
кличко
бюджет
киев
деньги
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Киевские власти не могут строить бомбоубежища или помещения "двойного пользования". Деньги в бюджете украинской столицы есть, но они виртуальные, и их тратят на поддержку критической инфраструктуры города, признался Кличко.Правительство Украины выделяет средства на запуск отопительного сезона, восстановление поврежденных зданий. "Больше денег нет", заявил Кличко.15 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин объявил Украину банкротом. По его словам, государство не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи Вашингтона или Брюсселя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кличко, бюджет, киев, деньги
Новости, Кличко, бюджет, Киев, деньги
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньги
Бюджет украинской столицы сформирован из виртуальных денег, которые тратят на оборону. Об этом 15 августа в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр Киева Виталий Кличко