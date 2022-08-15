https://ukraina.ru/20220815/1037657486.html
Володин объявил Украину банкротом
Володин объявил Украину банкротом - 15.08.2022 Украина.ру
Володин объявил Украину банкротом
Без помощи Запада Киев не может выполнять обязательства перед гражданами Украины, написал 15 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
2022-08-15T09:36
2022-08-15T09:36
2022-08-15T09:36
вячеслав володин
украина
бюджет
дефицит
банкротство
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Председатель Госдумы России объявил Украину банкротом. Собираемые налоги формируют 40% бюджета страны, 60% которого идут на военные расходы, заявил он.Украина потеряла финансовую самостоятельность, заключил Володин.
https://ukraina.ru/20220802/1037101033.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вячеслав володин, украина, бюджет, дефицит, банкротство
Вячеслав Володин, Украина, бюджет, дефицит, Банкротство
Володин объявил Украину банкротом
Без помощи Запада Киев не может выполнять обязательства перед гражданами Украины, написал 15 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
Председатель Госдумы России объявил Украину банкротом. Собираемые налоги формируют 40% бюджета страны, 60% которого идут на военные расходы, заявил он.
Ежемесячный дефицит — 5 млрд долларов. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы России
Украина потеряла финансовую самостоятельность, заключил Володин.