Володин объявил Украину банкротом - 15.08.2022 Украина.ру
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Володин объявил Украину банкротом
Володин объявил Украину банкротом - 15.08.2022 Украина.ру
Володин объявил Украину банкротом
Без помощи Запада Киев не может выполнять обязательства перед гражданами Украины, написал 15 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
2022-08-15T09:36
2022-08-15T09:36
вячеслав володин
украина
бюджет
дефицит
банкротство
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Председатель Госдумы России объявил Украину банкротом. Собираемые налоги формируют 40% бюджета страны, 60% которого идут на военные расходы, заявил он.Украина потеряла финансовую самостоятельность, заключил Володин.
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вячеслав володин, украина, бюджет, дефицит, банкротство
Вячеслав Володин, Украина, бюджет, дефицит, Банкротство

Володин объявил Украину банкротом

09:36 15.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Без помощи Запада Киев не может выполнять обязательства перед гражданами Украины, написал 15 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
Председатель Госдумы России объявил Украину банкротом. Собираемые налоги формируют 40% бюджета страны, 60% которого идут на военные расходы, заявил он.
Ежемесячный дефицит — 5 млрд долларов. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы России
Украина потеряла финансовую самостоятельность, заключил Володин.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Вячеслав ВолодинУкраинабюджетдефицитБанкротство
 
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