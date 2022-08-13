https://ukraina.ru/20220813/1037570959.html
"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемниками
"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемниками - 13.08.2022 Украина.ру
"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемниками
Прибывшие на Украину наемники из Эстонии, Латвии и Литвы должны как минимум вернуться домой в гробах, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-13T07:00
2022-08-13T07:00
2022-08-13T07:00
наемники
украина
новости
литва
латвия
эстония
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В Минобороны РФ ранее сообщили, что на Украину прибыли 164 наемника из Эстонии, 131 из Литвы и 19 из Латвии.По его мнению, после соответствующих процедур тела наемников можно выдать соответствующим дипломатическим представителям Эстонии, Латвии и Литвы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
наемники, украина, новости, литва, латвия, эстония
наемники, Украина, Новости, Литва, Латвия, Эстония
"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемниками
Прибывшие на Украину наемники из Эстонии, Латвии и Литвы должны как минимум вернуться домой в гробах, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ ранее сообщили, что на Украину прибыли 164 наемника из Эстонии, 131 из Литвы и 19 из Латвии.
Я искренне надеюсь, что эти люди как минимум вернутся домой в гробах. А лучше всего, если бы мы их захватили в плен и доставили на процесс в Москву.
Николай Межевич
президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург)
По его мнению, после соответствующих процедур тела наемников можно выдать соответствующим дипломатическим представителям Эстонии, Латвии и Литвы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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