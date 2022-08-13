https://ukraina.ru/20220813/1037570959.html

"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемниками

"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемниками - 13.08.2022 Украина.ру

"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемниками

Прибывшие на Украину наемники из Эстонии, Латвии и Литвы должны как минимум вернуться домой в гробах, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру

2022-08-13T07:00

2022-08-13T07:00

2022-08-13T07:00

наемники

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эстония

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В Минобороны РФ ранее сообщили, что на Украину прибыли 164 наемника из Эстонии, 131 из Литвы и 19 из Латвии.По его мнению, после соответствующих процедур тела наемников можно выдать соответствующим дипломатическим представителям Эстонии, Латвии и Литвы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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наемники, украина, новости, литва, латвия, эстония