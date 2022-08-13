Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине - 13.08.2022 Украина.ру
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Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине
Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине - 13.08.2022 Украина.ру
Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине
Конфликт на Украине может прекратиться тогда, когда Запад поймет, что Киев стал экономически невыгодным и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-13T09:00
2022-08-13T09:00
новости
конфликт
украина
запад
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По его словам, чтобы Владимиру Зеленскому остановить конфликт на Украине, то ему нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит", а у него нет ни того, ни другого.По его мнению, Зеленский "свое право продал, обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливают он и пятнадцать его лучших друзей".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, конфликт, украина, запад
Новости, конфликт, Украина, Запад

Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине

09:00 13.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Конфликт на Украине может прекратиться тогда, когда Запад поймет, что Киев стал экономически невыгодным и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его словам, чтобы Владимиру Зеленскому остановить конфликт на Украине, то ему нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит", а у него нет ни того, ни другого.
Это может наступить только при условии, если Запад в лице американцев или британцев поймут, что Украина стала экономически невыгодным проектом и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации. Вот и все.
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины V-VII созывов
По его мнению, Зеленский "свое право продал, обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливают он и пятнадцать его лучших друзей".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:12Спецоперация
Потери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует запрет на посещение туристами из РФ Европы
 
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