https://ukraina.ru/20220813/1037556953.html

Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине

Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине - 13.08.2022 Украина.ру

Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине

Конфликт на Украине может прекратиться тогда, когда Запад поймет, что Киев стал экономически невыгодным и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-08-13T09:00

2022-08-13T09:00

2022-08-13T09:00

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По его словам, чтобы Владимиру Зеленскому остановить конфликт на Украине, то ему нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит", а у него нет ни того, ни другого.По его мнению, Зеленский "свое право продал, обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливают он и пятнадцать его лучших друзей".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, конфликт, украина, запад