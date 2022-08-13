Килинкаров рассказал, когда прекратится конфликт на Украине
Конфликт на Украине может прекратиться тогда, когда Запад поймет, что Киев стал экономически невыгодным и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его словам, чтобы Владимиру Зеленскому остановить конфликт на Украине, то ему нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит", а у него нет ни того, ни другого.
Это может наступить только при условии, если Запад в лице американцев или британцев поймут, что Украина стала экономически невыгодным проектом и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации. Вот и все.
По его мнению, Зеленский "свое право продал, обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливают он и пятнадцать его лучших друзей".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
11 августа, 16:12СпецоперацияПотери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует запрет на посещение туристами из РФ Европы