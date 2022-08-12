https://ukraina.ru/20220812/1037629865.html
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис - 12.08.2022 Украина.ру
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис
Текущая экономическая политика Киева на фоне вооруженного конфликта может привести к серьезному кризису, заявили 12 августа в своем докладе эксперты-экономисты Центра исследования экономической политики в Лондоне (CEPR).
2022-08-12T21:59
2022-08-12T21:59
2022-08-12T21:59
экономика
украина
великобритания
эксперты
новости
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По мнению экспертов, конфликт между Украиной и Россией все больше приобретает характер затяжного, в результате чего необходимо пересмотреть макроэкономическую стратегию страны. Британские эксперты рекомендуют Киеву мобилизовать больше ресурсов для улучшения финансового положения, поскольку у Украины в текущий момент огромные военные расходы. Кроме того, исследователи CEPR полагают, что Украина должна перейти к таргетированию инфляции или фиксированному обменному курсу для определения общего уровня цен в стране.
https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
экономика, украина, великобритания, эксперты, новости
Экономика, Украина, Великобритания, эксперты, Новости
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис
Текущая экономическая политика Киева на фоне вооруженного конфликта может привести к серьезному кризису, заявили 12 августа в своем докладе эксперты-экономисты Центра исследования экономической политики в Лондоне (CEPR).
По мнению экспертов, конфликт между Украиной и Россией все больше приобретает характер затяжного, в результате чего необходимо пересмотреть макроэкономическую стратегию страны.
Нынешний набор мер политики, основанный на сокращении валютных резервов и других временных мерах, становится все более несостоятельным. Если не изменить этот курс, то это приведет к серьезному экономическому кризису, который подорвет способность Украины поддерживать свои военные действия в течение длительного периода.
Британские эксперты рекомендуют Киеву мобилизовать больше ресурсов для улучшения финансового положения, поскольку у Украины в текущий момент огромные военные расходы.
Кроме того, исследователи CEPR полагают, что Украина должна перейти к таргетированию инфляции или фиксированному обменному курсу для определения общего уровня цен в стране.