Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037629865.html
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис - 12.08.2022 Украина.ру
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис
Текущая экономическая политика Киева на фоне вооруженного конфликта может привести к серьезному кризису, заявили 12 августа в своем докладе эксперты-экономисты Центра исследования экономической политики в Лондоне (CEPR).
2022-08-12T21:59
2022-08-12T21:59
экономика
украина
великобритания
эксперты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101403/54/1014035424_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_186388e2471f8c92c779b2734dcd7703.jpg
По мнению экспертов, конфликт между Украиной и Россией все больше приобретает характер затяжного, в результате чего необходимо пересмотреть макроэкономическую стратегию страны. Британские эксперты рекомендуют Киеву мобилизовать больше ресурсов для улучшения финансового положения, поскольку у Украины в текущий момент огромные военные расходы. Кроме того, исследователи CEPR полагают, что Украина должна перейти к таргетированию инфляции или фиксированному обменному курсу для определения общего уровня цен в стране.
https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101403/54/1014035424_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_687748d798ec11e51f4ccc97ae2798b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
экономика, украина, великобритания, эксперты, новости
Экономика, Украина, Великобритания, эксперты, Новости

Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис

21:59 12.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкДепутаты от фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады
Депутаты от фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Текущая экономическая политика Киева на фоне вооруженного конфликта может привести к серьезному кризису, заявили 12 августа в своем докладе эксперты-экономисты Центра исследования экономической политики в Лондоне (CEPR).
По мнению экспертов, конфликт между Украиной и Россией все больше приобретает характер затяжного, в результате чего необходимо пересмотреть макроэкономическую стратегию страны.

Нынешний набор мер политики, основанный на сокращении валютных резервов и других временных мерах, становится все более несостоятельным. Если не изменить этот курс, то это приведет к серьезному экономическому кризису, который подорвет способность Украины поддерживать свои военные действия в течение длительного периода.

Британские эксперты рекомендуют Киеву мобилизовать больше ресурсов для улучшения финансового положения, поскольку у Украины в текущий момент огромные военные расходы.
Кроме того, исследователи CEPR полагают, что Украина должна перейти к таргетированию инфляции или фиксированному обменному курсу для определения общего уровня цен в стране.
Коллаж ВСУ доллары
9 августа, 15:52
"Зима нищеты" и жестокая экономика войны. Что ждет Украину
 
ЭкономикаУкраинаВеликобританияэкспертыНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис
21:50За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины
21:41Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией
21:30Папа Римский поговорил с Зеленским по телефону
20:37Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня
20:05ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки
19:44Поляк украл деньги у украинских военных
19:30"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить
19:07Изучение украинского языка на освобожденных территориях будет доступно всем желающим
19:03Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей
19:00Угроза Запорожской АЭС, удар по "Стиролу". Итоги 12 августа на Украине
18:35Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию
18:30"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла
17:34Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан
17:31Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам
17:30ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет
17:25Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине
17:08Владимир Евсеев: Запорожская АЭС будет в безопасности после свержения киевского режима
16:56Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО
16:28Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
Лента новостейМолния