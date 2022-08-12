https://ukraina.ru/20220812/1037629865.html

Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис

Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис - 12.08.2022 Украина.ру

Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризис

Текущая экономическая политика Киева на фоне вооруженного конфликта может привести к серьезному кризису, заявили 12 августа в своем докладе эксперты-экономисты Центра исследования экономической политики в Лондоне (CEPR).

2022-08-12T21:59

2022-08-12T21:59

2022-08-12T21:59

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По мнению экспертов, конфликт между Украиной и Россией все больше приобретает характер затяжного, в результате чего необходимо пересмотреть макроэкономическую стратегию страны. Британские эксперты рекомендуют Киеву мобилизовать больше ресурсов для улучшения финансового положения, поскольку у Украины в текущий момент огромные военные расходы. Кроме того, исследователи CEPR полагают, что Украина должна перейти к таргетированию инфляции или фиксированному обменному курсу для определения общего уровня цен в стране.

https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html

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2022

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экономика, украина, великобритания, эксперты, новости