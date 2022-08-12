Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией - 12.08.2022 Украина.ру
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Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией
Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией - 12.08.2022 Украина.ру
Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией
Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телеканала, что хотел бы проверить каждого гражданина Украины на предмет сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в эфире украинской радиостанции "Новое время"
2022-08-12T21:41
2022-08-12T21:41
алексей данилов
снбо
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Данилов подчеркнул, что наличие сотрудничающих с Россией украинцев является крайне небезопасным для Украины, пишет Telegram-канал Украина.ру Свое желание чиновник мотивировал тем, что это "вопрос государственной безопасности". По словам Данилова, в настоящий момент Россия ставит перед собой задачу уничтожения Украины как государства и будет использовать "все методы, которые можно использовать в современном мире".
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алексей данилов, снбо, украина, россия, новости
Алексей Данилов, СНБО, Украина, Россия, Новости

Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией

21:41 12.08.2022
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанксекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов
© пресс-служба президента Украины
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Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телеканала, что хотел бы проверить каждого гражданина Украины на предмет сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в эфире украинской радиостанции "Новое время"
Данилов подчеркнул, что наличие сотрудничающих с Россией украинцев является крайне небезопасным для Украины, пишет Telegram-канал Украина.ру

Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, мы это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих "крыс" находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории.

Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины
Свое желание чиновник мотивировал тем, что это "вопрос государственной безопасности".
По словам Данилова, в настоящий момент Россия ставит перед собой задачу уничтожения Украины как государства и будет использовать "все методы, которые можно использовать в современном мире".
секретарь СНБО Алексей Данилов
6 июня, 17:11
«Не трагедия»: секретарь СНБО Данилов высказался о потерянных Украиной территорияхСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не увидел трагедии в потери страной своих территорий. Его слова 6 июня прозвучали в интервью Financial Times
 
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