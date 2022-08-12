https://ukraina.ru/20220812/1037629550.html
Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией
Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией - 12.08.2022 Украина.ру
Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией
Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телеканала, что хотел бы проверить каждого гражданина Украины на предмет сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в эфире украинской радиостанции "Новое время"
2022-08-12T21:41
2022-08-12T21:41
2022-08-12T21:41
алексей данилов
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Данилов подчеркнул, что наличие сотрудничающих с Россией украинцев является крайне небезопасным для Украины, пишет Telegram-канал Украина.ру Свое желание чиновник мотивировал тем, что это "вопрос государственной безопасности". По словам Данилова, в настоящий момент Россия ставит перед собой задачу уничтожения Украины как государства и будет использовать "все методы, которые можно использовать в современном мире".
https://ukraina.ru/20220606/1034104060.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей данилов, снбо, украина, россия, новости
Алексей Данилов, СНБО, Украина, Россия, Новости
Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией
Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телеканала, что хотел бы проверить каждого гражданина Украины на предмет сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в эфире украинской радиостанции "Новое время"