https://ukraina.ru/20220812/1037629550.html

Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией

Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией - 12.08.2022 Украина.ру

Секретарь СНБО Данилов: Я бы хотел проверить каждого украинца на сотрудничество с Россией

Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телеканала, что хотел бы проверить каждого гражданина Украины на предмет сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в эфире украинской радиостанции "Новое время"

2022-08-12T21:41

2022-08-12T21:41

2022-08-12T21:41

алексей данилов

снбо

украина

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Данилов подчеркнул, что наличие сотрудничающих с Россией украинцев является крайне небезопасным для Украины, пишет Telegram-канал Украина.ру Свое желание чиновник мотивировал тем, что это "вопрос государственной безопасности". По словам Данилова, в настоящий момент Россия ставит перед собой задачу уничтожения Украины как государства и будет использовать "все методы, которые можно использовать в современном мире".

https://ukraina.ru/20220606/1034104060.html

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алексей данилов, снбо, украина, россия, новости