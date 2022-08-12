Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037628909.html
Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня
Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня - 12.08.2022 Украина.ру
Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня
Несмотря на сложную обстановку в мире, экономическое сотрудничество России и Китая растет и может в 2022 году достичь рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэй
2022-08-12T20:37
2022-08-12T20:37
китай
россия
торговля
новости
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/02/1027950291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed6b7de44cde493631946f4e48c268a6.jpg
По словам дипломата, в настоящий момент сотрудничество двух стран продолжает развиваться, "несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой".Также Чжан Ханьхуэй отметил, что, по китайским данным, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом поставки российских товаров увеличились почти в полтора раза.Посол отметил взаимодействие России и Китая по таким стратегическим направлениям, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос, базовая инфраструктура.Ханьхуэй также заявил, что Китай намерен продолжать сотрудничать с российскими партнерами, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/02/1027950291_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdcd366c355d27b3d0a851b0ceb1ad48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, россия, торговля, новости, сотрудничество
Китай, Россия, торговля, Новости, сотрудничество

Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня

20:37 12.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОткрытие фотовыставки "Россия и Китай 70 лет дружбы"
Открытие фотовыставки Россия и Китай 70 лет дружбы - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Несмотря на сложную обстановку в мире, экономическое сотрудничество России и Китая растет и может в 2022 году достичь рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэй
По словам дипломата, в настоящий момент сотрудничество двух стран продолжает развиваться, "несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой".
Также Чжан Ханьхуэй отметил, что, по китайским данным, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом поставки российских товаров увеличились почти в полтора раза.

В условиях финансовых и логистических ограничений достигнуть таких результатов было непросто. Уверен, что объем двусторонней торговли по итогам года достигнет нового рекордного уровня и будет устойчиво продвигаться к цели в 200 миллиардов долларов, которую поставили главы наших государств.

Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Посол отметил взаимодействие России и Китая по таким стратегическим направлениям, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос, базовая инфраструктура.
В июне было успешно запущено движение по мосту Благовещенск-Хэйхэ. Активно продвигается сотрудничество в сфере цифровых технологий, медицины, зеленой энергетики. Продолжает развиваться взаимодействие в сфере сельского хозяйства, науки и инноваций, трансграничной электронной коммерции. Все это закладывает мощную основу для выхода нашего торгово-экономического сотрудничества на новый уровень.
Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Ханьхуэй также заявил, что Китай намерен продолжать сотрудничать с российскими партнерами, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран.
 
КитайРоссияторговляНовостисотрудничество
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня
20:05ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки
19:44Поляк украл деньги у украинских военных
19:30"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить
19:07Изучение украинского языка на освобожденных территориях будет доступно всем желающим
19:03Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей
19:00Угроза Запорожской АЭС, удар по "Стиролу". Итоги 12 августа на Украине
18:35Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию
18:30"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла
17:34Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан
17:31Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам
17:30ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет
17:25Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине
17:08Владимир Евсеев: Запорожская АЭС будет в безопасности после свержения киевского режима
16:56Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО
16:28Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
16:20ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор
16:16На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
16:03Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве
16:01Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа
Лента новостейМолния