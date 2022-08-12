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Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня
Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня - 12.08.2022 Украина.ру
Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня
Несмотря на сложную обстановку в мире, экономическое сотрудничество России и Китая растет и может в 2022 году достичь рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэй
2022-08-12T20:37
2022-08-12T20:37
2022-08-12T20:37
китай
россия
торговля
новости
сотрудничество
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По словам дипломата, в настоящий момент сотрудничество двух стран продолжает развиваться, "несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой".Также Чжан Ханьхуэй отметил, что, по китайским данным, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом поставки российских товаров увеличились почти в полтора раза.Посол отметил взаимодействие России и Китая по таким стратегическим направлениям, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос, базовая инфраструктура.Ханьхуэй также заявил, что Китай намерен продолжать сотрудничать с российскими партнерами, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, россия, торговля, новости, сотрудничество
Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня
Несмотря на сложную обстановку в мире, экономическое сотрудничество России и Китая растет и может в 2022 году достичь рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэй
По словам дипломата, в настоящий момент сотрудничество двух стран продолжает развиваться, "несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой".
Также Чжан Ханьхуэй отметил, что, по китайским данным, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом поставки российских товаров увеличились почти в полтора раза.
В условиях финансовых и логистических ограничений достигнуть таких результатов было непросто. Уверен, что объем двусторонней торговли по итогам года достигнет нового рекордного уровня и будет устойчиво продвигаться к цели в 200 миллиардов долларов, которую поставили главы наших государств.
Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Посол отметил взаимодействие России и Китая по таким стратегическим направлениям, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос, базовая инфраструктура.
В июне было успешно запущено движение по мосту Благовещенск-Хэйхэ. Активно продвигается сотрудничество в сфере цифровых технологий, медицины, зеленой энергетики. Продолжает развиваться взаимодействие в сфере сельского хозяйства, науки и инноваций, трансграничной электронной коммерции. Все это закладывает мощную основу для выхода нашего торгово-экономического сотрудничества на новый уровень.
Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России
Ханьхуэй также заявил, что Китай намерен продолжать сотрудничать с российскими партнерами, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран.