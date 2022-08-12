https://ukraina.ru/20220812/1037628909.html

Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня

Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня - 12.08.2022 Украина.ру

Посол Китая: объем торговли с Россией в 2022 году достигнет рекордного уровня

Несмотря на сложную обстановку в мире, экономическое сотрудничество России и Китая растет и может в 2022 году достичь рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Китая в России Чжан Ханьхуэй

2022-08-12T20:37

2022-08-12T20:37

2022-08-12T20:37

китай

россия

торговля

новости

сотрудничество

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По словам дипломата, в настоящий момент сотрудничество двух стран продолжает развиваться, "несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой".Также Чжан Ханьхуэй отметил, что, по китайским данным, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом поставки российских товаров увеличились почти в полтора раза.Посол отметил взаимодействие России и Китая по таким стратегическим направлениям, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос, базовая инфраструктура.Ханьхуэй также заявил, что Китай намерен продолжать сотрудничать с российскими партнерами, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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китай, россия, торговля, новости, сотрудничество