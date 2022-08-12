https://ukraina.ru/20220812/1037628706.html

ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки

ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки - 12.08.2022 Украина.ру

ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки

Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтует несколько судов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Об этом заявил на брифинге 12 августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

2022-08-12T20:05

2022-08-12T20:05

2022-08-12T20:05

оон

зерно

украина

черное море

новости

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_6d56d4ba107266499b1eff0a9c8b2b8b.jpg

По словам сотрудника ООН, одно судно уже зафрахтовано и отправлено из Стамбула в порт "Южный" в Одесской области. Оно должно доставить груз зерна из Украины в Эфиопию.Дюжаррик добавил, что судно отбыло из Стамбула еще 10 августа - сразу же после досмотра российскими инспекторами.По словам представителя ООН, всемирная организация планирует в ближайшее время арендовать еще несколько судов для доставки украинского зерна в страны, испытывающие проблемы с продовольствием.

https://ukraina.ru/20220810/1037471350.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оон, зерно, украина, черное море, новости, африка