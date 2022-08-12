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ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки
ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки - 12.08.2022 Украина.ру
ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки
Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтует несколько судов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Об этом заявил на брифинге 12 августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик
2022-08-12T20:05
2022-08-12T20:05
2022-08-12T20:05
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зерно
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африка
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По словам сотрудника ООН, одно судно уже зафрахтовано и отправлено из Стамбула в порт "Южный" в Одесской области. Оно должно доставить груз зерна из Украины в Эфиопию.Дюжаррик добавил, что судно отбыло из Стамбула еще 10 августа - сразу же после досмотра российскими инспекторами.По словам представителя ООН, всемирная организация планирует в ближайшее время арендовать еще несколько судов для доставки украинского зерна в страны, испытывающие проблемы с продовольствием.
https://ukraina.ru/20220810/1037471350.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оон, зерно, украина, черное море, новости, африка
ООН, зерно, Украина, Черное море, Новости, Африка
ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки
Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтует несколько судов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Об этом заявил на брифинге 12 августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик