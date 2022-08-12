ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки - 12.08.2022 Украина.ру
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ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки
ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки - 12.08.2022 Украина.ру
ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки
Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтует несколько судов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Об этом заявил на брифинге 12 августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик
2022-08-12T20:05
2022-08-12T20:05
оон
зерно
украина
черное море
новости
африка
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По словам сотрудника ООН, одно судно уже зафрахтовано и отправлено из Стамбула в порт "Южный" в Одесской области. Оно должно доставить груз зерна из Украины в Эфиопию.Дюжаррик добавил, что судно отбыло из Стамбула еще 10 августа - сразу же после досмотра российскими инспекторами.По словам представителя ООН, всемирная организация планирует в ближайшее время арендовать еще несколько судов для доставки украинского зерна в страны, испытывающие проблемы с продовольствием.
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оон, зерно, украина, черное море, новости, африка
ООН, зерно, Украина, Черное море, Новости, Африка

ООН арендует суда для доставки украинского зерна в страны Африки

20:05 12.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтует несколько судов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Об этом заявил на брифинге 12 августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик
По словам сотрудника ООН, одно судно уже зафрахтовано и отправлено из Стамбула в порт "Южный" в Одесской области. Оно должно доставить груз зерна из Украины в Эфиопию.
ООН зафрахтовала судно Brave Commander. Судно, как ожидается, скоро прибудет в украинский порт "Южный", где заберет оплаченную Всемирной продовольственной программой ООН пшеницу. Это будет первая отправка судна гуманитарного содействия ООН в рамках черноморской инициативы.
Стефан Дюжаррик
Официальный представитель генерального секретаря ООН
Дюжаррик добавил, что судно отбыло из Стамбула еще 10 августа - сразу же после досмотра российскими инспекторами.
По словам представителя ООН, всемирная организация планирует в ближайшее время арендовать еще несколько судов для доставки украинского зерна в страны, испытывающие проблемы с продовольствием.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 07:57
ООН отмечает падение цен на продовольствиеСнижение цен на продовольствие в мире заметили в ООН на фоне новостей о прибытии украинского зерна в страны Европы, заявил 9 августа на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
 
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