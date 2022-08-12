Поляк украл деньги у украинских военных

При попытках установить контакт по телефону он выдумывал всевозможные истории, чтобы сохранить деньги при себе. Он утверждал, что на него напали и украли деньги. Следующая версия предполагала, что он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в плохом состоянии. В конечном итоге он заявил, что сменил место жительства и находится за океаном.