Поляк украл деньги у украинских военных
Польские правоохранители задержали мужчину, гражданина Польши, который украл 10 тысяч долларов у украинских военнослужащих. Об этом сообщила 12 августа пресс-служба прокуратуры города Познань.
Как стало известно, мужчина, выдавая себя за представителя польско-украинского фонда, обязался приобрести и передать вооружение для украинского подразделения. Однако, получив деньги от украинских военных, он исчез.
При попытках установить контакт по телефону он выдумывал всевозможные истории, чтобы сохранить деньги при себе. Он утверждал, что на него напали и украли деньги. Следующая версия предполагала, что он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в плохом состоянии. В конечном итоге он заявил, что сменил место жительства и находится за океаном.
В конечном итоге 39-летний поляк был задержан польской полицией недалеко от Познани, ему предъявлены обвинения в присвоении денег. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.