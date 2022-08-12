Поляк украл деньги у украинских военных - 12.08.2022 Украина.ру
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Поляк украл деньги у украинских военных
Поляк украл деньги у украинских военных - 12.08.2022 Украина.ру
Поляк украл деньги у украинских военных
Польские правоохранители задержали мужчину, гражданина Польши, который украл 10 тысяч долларов у украинских военнослужащих. Об этом сообщила 12 августа пресс-служба прокуратуры города Познань.
2022-08-12T19:44
2022-08-12T19:44
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Как стало известно, мужчина, выдавая себя за представителя польско-украинского фонда, обязался приобрести и передать вооружение для украинского подразделения. Однако, получив деньги от украинских военных, он исчез.В конечном итоге 39-летний поляк был задержан польской полицией недалеко от Познани, ему предъявлены обвинения в присвоении денег. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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польша, всу, новости, украина, деньги
Польша, ВСУ, Новости, Украина, деньги

Поляк украл деньги у украинских военных

19:44 12.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польские правоохранители задержали мужчину, гражданина Польши, который украл 10 тысяч долларов у украинских военнослужащих. Об этом сообщила 12 августа пресс-служба прокуратуры города Познань.
Как стало известно, мужчина, выдавая себя за представителя польско-украинского фонда, обязался приобрести и передать вооружение для украинского подразделения. Однако, получив деньги от украинских военных, он исчез.

При попытках установить контакт по телефону он выдумывал всевозможные истории, чтобы сохранить деньги при себе. Он утверждал, что на него напали и украли деньги. Следующая версия предполагала, что он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в плохом состоянии. В конечном итоге он заявил, что сменил место жительства и находится за океаном.

Лукаш Вавжиняк
Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани
В конечном итоге 39-летний поляк был задержан польской полицией недалеко от Познани, ему предъявлены обвинения в присвоении денег. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Дуда Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 04:00
Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевамиУкраинское правительство фактически передает Украину полякам, подтверждая этим несуверенность страны, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
 
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