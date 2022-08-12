https://ukraina.ru/20220812/1037628275.html

Изучение украинского языка на освобожденных территориях будет доступно всем желающим

Изучение украинского языка на освобожденных территориях будет доступно всем желающим - 12.08.2022 Украина.ру

Изучение украинского языка на освобожденных территориях будет доступно всем желающим

Средние образовательные учреждения на освобожденных территориях будут плавно переходить на российские образовательные стандарты, сообщил 11 августа министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

2022-08-12T19:07

2022-08-12T19:07

2022-08-12T19:07

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освобождённые регионы украины

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Министр заявил, что изучение украинского языка в школах освобожденных территорий будет доступно для всех, кто пожелает.Также министр отметил, что переходный период предполагает только на территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Для ЛНР и ДНР этого не предполагается.Министр отметил, что всего на освобожденных территориях откроется свыше 1200 школ.

https://ukraina.ru/20220812/1037600107.html

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мова, украинский язык, освобождённые регионы украины, образование, школы, новости