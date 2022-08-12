Изучение украинского языка на освобожденных территориях будет доступно всем желающим
Средние образовательные учреждения на освобожденных территориях будут плавно переходить на российские образовательные стандарты, сообщил 11 августа министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Министр заявил, что изучение украинского языка в школах освобожденных территорий будет доступно для всех, кто пожелает.
Мы даем возможность использовать три типа расписания: одно - максимально приближено к российской программе, второе - с учетом украинского языка, где родной украинских язык, третья - где украинский язык может быть как факультативный. Сама школа и регион определяют ту или иную программу, составляют на основе ее расписание
Также министр отметил, что переходный период предполагает только на территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Для ЛНР и ДНР этого не предполагается.
Для исторических территорий Донецкой и Луганской народных республик как такового переходного периода не будет, ребята учились по наши российским программам, по российским учебникам.
Министр отметил, что всего на освобожденных территориях откроется свыше 1200 школ.