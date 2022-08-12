https://ukraina.ru/20220812/1037627649.html

Угроза Запорожской АЭС, удар по "Стиролу". Итоги 12 августа на Украине

Угроза Запорожской АЭС, удар по "Стиролу". Итоги 12 августа на Украине - 12.08.2022 Украина.ру

Угроза Запорожской АЭС, удар по "Стиролу". Итоги 12 августа на Украине

Работа реактора на Запорожской АЭС может быть остановлена, сообщили власти Запорожской области. Украинские военные нанесли удар по химконцерну "Стирол" в Горловке

2022-08-12T19:00

2022-08-12T19:00

2022-08-12T19:00

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать", — сказал он в эфире "Первого канала".По его словам, ВСУ намеренно наносят удары по ЛЭП, и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество."Остановить ректор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива", — подчеркнул Рогов.Как отметил в эфире радио Sputnik генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, отключение ЗАЭС имеет трудно прогнозируемые технические последствия."Самое главное, что это серьезно повлияет на электрический режим в радиусе около тысячи километров от станции. Нужно будет системы автоматики серьезно перестраивать, плюс схемы электроснабжения. Это надо будет делать в аварийном режиме и с серьезной потерей мощностей. Ничем недостачу электричества восполнить будет нельзя, к сожалению. Потому что слишком серьезная генерация будет выпадать. То есть законсервировать Запорожскую АЭС возможно, но технические последствия никто не просчитывал. И предсказать их тяжело", - заявил ЛисовскийРанее член главного совета ВГА Запорожской области Рогов в комментарии РИА Новости сообщил, что приказы атаковать ЗАЭС отдаёт Запад."Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем", - рассказал Рогов.По его словам, обстрелами АЭС украинская сторона пытается остановить дальнейшее продвижение союзных сил России, шантажируя Европу ядерной угрозой.В ночь на 12 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвящённое ситуации с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС. За несколько часов до этого станцию снова обстреляли украинские военные.Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить боевые действия у ЗАЭС."Я призываю отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории", - заявил Гуттериш.По его словам, "любой возможный ущерб, нанесённый Запорожской АЭС или любым другим ядерным объектам на Украине или где-либо еще, может привести к катастрофическим последствиям не только для территорий в непосредственной близости, но и для региона, а также за его пределами".Гутерриш указал, что все стороны событий на Украине должны "проявлять здравый смысл и не предпринимать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС - крупнейшей данного вида в Европе".Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН заявил, что немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует."По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент", - заявил он.Украина со своей стороны обвинила в атаках на ЗАЭС Россию."Эти пропагандистские угрозы подхватывает западная пресса. Все это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооруженными силами. Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя", - ответил на упрёки украинского представителя постпред России при ООН Василий Небензя.При этом он подчеркнул, что РФ не использует ядерные объекты в военных целях."Секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации. Мы слышим заявления, в том числе из уст генерального секретаря ООН, что, мол, станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак, и призывы её демилитаризовать. Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях. Это тактика ВСУ, которые в нарушение норм международного гуманитарного права размещают боевые позиции вблизи гражданских объектов, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", - подчеркнул Небензя.Позже, на брифинге, Небензя заявил, что демилитаризация ЗАЭС невозможна."Демилитаризация станции сделала бы её уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию", - подчеркнул он.Постпред РФ также заявил, что генсек ООН должен конкретизировать своё предложение о создании периметра безопасности вокруг станции.Обстрел "Стирола"Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько."Укронацисты обстреляли завод "Стирол". Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!" — заявил Приходько.Позже Приходько рассказал, что в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами, в частности, горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. При этом химической угрозы для населения нет.В свою очередь, директор завода рассказал, что при обстреле никто не пострадал.По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за пять минут выпустили по городу 27 снарядов калибра 152 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:45 — Дзержинск — Горловка: выпущено 15 снарядов калибра 152 миллиметра; 16:50 — Дзержинск — Горловка (посёлок шахты Изотова): выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра", — сообщило представительство.Ранее глава ВСУ нанесли удар по пивзаводу в Донецке, спровоцировав утечку аммиака. Во время того обстрела погиб один человек.Также ВСУ применяют снаряды начинённые противопехотными минами "Лепесток". Уже известно о нескольких детях, взрослых и пожилых людях, подорвавшихся на этих минах.

https://ukraina.ru/20220812/1037607927.html

https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html

https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html

https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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