Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию
Президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду внесен законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщает 12 августа РИА Новости со ссылкой на сайт украинского парламента.
С текстом документа ознакомиться пока что нельзя, однако законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" отображаются в списке.
Ранее о продлении военного положения и мобилизации сообщал нардеп Верховной Рады Ярослав Железняк.
Рассмотрение в ближайшие дни. Говорят, продление на 90 дней, но нужно дождаться официального документа.
Напомним, на Украине военное положение было введено 24 февраля, с началом специальной военной операции российских войск.
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