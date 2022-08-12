Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию

Украина: политическая борьба в условиях военного положения Выезд за границу обвиняемого в государственной измене Петра Порошенко по личному распоряжению Владимира Зеленского вновь поднял вопрос о политической борьбе на современной Украине. Порошенко может сесть на Украине, а может и не вернуться из зарубежной командировки. Похоже, в ОП рассчитывают именно на последнее