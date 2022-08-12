Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию - 12.08.2022 Украина.ру
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Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию
Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию - 12.08.2022 Украина.ру
Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию
Президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду внесен законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщает 12 августа РИА Новости со ссылкой на сайт украинского парламента.
2022-08-12T18:35
2022-08-12T18:35
ярослав железняк
верховная рада
владимир зеленский
военное положение
мобилизация
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С текстом документа ознакомиться пока что нельзя, однако законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" отображаются в списке.Ранее о продлении военного положения и мобилизации сообщал нардеп Верховной Рады Ярослав Железняк.Напомним, на Украине военное положение было введено 24 февраля, с началом специальной военной операции российских войск.
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ярослав железняк, верховная рада, владимир зеленский, военное положение, мобилизация
Ярослав Железняк, Верховная Рада, Владимир Зеленский, военное положение, мобилизация

Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию

18:35 12.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду внесен законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщает 12 августа РИА Новости со ссылкой на сайт украинского парламента.
С текстом документа ознакомиться пока что нельзя, однако законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" отображаются в списке.
Ранее о продлении военного положения и мобилизации сообщал нардеп Верховной Рады Ярослав Железняк.
Рассмотрение в ближайшие дни. Говорят, продление на 90 дней, но нужно дождаться официального документа.
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины
Напомним, на Украине военное положение было введено 24 февраля, с началом специальной военной операции российских войск.
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Ярослав ЖелезнякВерховная РадаВладимир Зеленскийвоенное положениемобилизация
 
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