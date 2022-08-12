"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла - 12.08.2022 Украина.ру
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"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла
"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла - 12.08.2022 Украина.ру
"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла
Украинский боксер, двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко оказался в центре скандала, разместив в своем Instagram* видео с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, передает РБК-Україна 12 августа
2022-08-12T18:30
2022-08-12T18:30
новости
боксер
критика
религия
патриарх кирилл
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Митрополит Лука является священников УПЦ. После начала спецоперации он осудил действия российской власти, при этом оставшись в церкви Московского патриархата и продолжая считать главой церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Священник занимается волонтерством, помогает выезжать беженцам из зона боевых действий и собирал гуманитарную помощь для жителей Мариуполя.Видео, которое разместил Ломаченко – репортаж Русской Службы BBC."Василий, удали Instagram* и никогда больше не популяризируй свою точку зрения публично", - написал один из комментаторов.Другие написали, что при последнем бое венесуэльский боксер Хорхе Линарес "отбил ему мозги".*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, боксер, критика, религия, патриарх кирилл
Новости, боксер, критика, Религия, Патриарх Кирилл

"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла

18:30 12.08.2022
 
© Twitter / WBABoxingВасилий Ломаченко
Василий Ломаченко - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Twitter / WBABoxing
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Украинский боксер, двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко оказался в центре скандала, разместив в своем Instagram* видео с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, передает РБК-Україна 12 августа
Митрополит Лука является священников УПЦ. После начала спецоперации он осудил действия российской власти, при этом оставшись в церкви Московского патриархата и продолжая считать главой церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Священник занимается волонтерством, помогает выезжать беженцам из зона боевых действий и собирал гуманитарную помощь для жителей Мариуполя.
Видео, которое разместил Ломаченко – репортаж Русской Службы BBC.
"Василий, удали Instagram* и никогда больше не популяризируй свою точку зрения публично", - написал один из комментаторов.
Другие написали, что при последнем бое венесуэльский боксер Хорхе Линарес "отбил ему мозги".
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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