https://ukraina.ru/20220812/1037626662.html

"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла

"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла - 12.08.2022 Украина.ру

"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха Кирилла

Украинский боксер, двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко оказался в центре скандала, разместив в своем Instagram* видео с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, передает РБК-Україна 12 августа

2022-08-12T18:30

2022-08-12T18:30

2022-08-12T18:30

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Митрополит Лука является священников УПЦ. После начала спецоперации он осудил действия российской власти, при этом оставшись в церкви Московского патриархата и продолжая считать главой церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Священник занимается волонтерством, помогает выезжать беженцам из зона боевых действий и собирал гуманитарную помощь для жителей Мариуполя.Видео, которое разместил Ломаченко – репортаж Русской Службы BBC."Василий, удали Instagram* и никогда больше не популяризируй свою точку зрения публично", - написал один из комментаторов.Другие написали, что при последнем бое венесуэльский боксер Хорхе Линарес "отбил ему мозги".*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20201007/1029165408.html

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новости, боксер, критика, религия, патриарх кирилл