Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан - 12.08.2022 Украина.ру
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Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан
Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан - 12.08.2022 Украина.ру
Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан
Жители Лос-Анджелеса не смогли отыскать на карте Украину, видео с опросом опубликовал канал RicemanTV 12 августа
2022-08-12T17:34
2022-08-12T18:11
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Респонденты опроса отвечали на вопрос: «Должны ли США вмешиваться в дела Украины?» и должны были показать на карте мира Украину и Россию.Большинство не отыскали Украину, показывая на Австралию, Аляску, Северную Европу и Юго-Восточную Азию, многие просто отвечали, что Украина "где-то возле России".Впрочем, одна девушка удивила корреспондента еще больше, назвав Россией территорию Китая и объяснив, что российская армия добиралась до Украины через Северный Ледовитый океан.
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новости, украина, россия, американцы, океан, сша, вс рф
Новости, Украина, Россия, американцы, Океан, США, ВС РФ

Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан

17:34 12.08.2022 (обновлено: 18:11 12.08.2022)
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Жители Лос-Анджелеса не смогли отыскать на карте Украину, видео с опросом опубликовал канал RicemanTV 12 августа
Респонденты опроса отвечали на вопрос: «Должны ли США вмешиваться в дела Украины?» и должны были показать на карте мира Украину и Россию.
Большинство не отыскали Украину, показывая на Австралию, Аляску, Северную Европу и Юго-Восточную Азию, многие просто отвечали, что Украина "где-то возле России".
Впрочем, одна девушка удивила корреспондента еще больше, назвав Россией территорию Китая и объяснив, что российская армия добиралась до Украины через Северный Ледовитый океан.
 
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