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Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан
Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан - 12.08.2022 Украина.ру
Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан
Жители Лос-Анджелеса не смогли отыскать на карте Украину, видео с опросом опубликовал канал RicemanTV 12 августа
2022-08-12T17:34
2022-08-12T17:34
2022-08-12T18:11
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Респонденты опроса отвечали на вопрос: «Должны ли США вмешиваться в дела Украины?» и должны были показать на карте мира Украину и Россию.Большинство не отыскали Украину, показывая на Австралию, Аляску, Северную Европу и Юго-Восточную Азию, многие просто отвечали, что Украина "где-то возле России".Впрочем, одна девушка удивила корреспондента еще больше, назвав Россией территорию Китая и объяснив, что российская армия добиралась до Украины через Северный Ледовитый океан.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, американцы, океан, сша, вс рф
Новости, Украина, Россия, американцы, Океан, США, ВС РФ
Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан
17:34 12.08.2022 (обновлено: 18:11 12.08.2022)
Жители Лос-Анджелеса не смогли отыскать на карте Украину, видео с опросом опубликовал канал RicemanTV 12 августа
Респонденты опроса отвечали на вопрос: «Должны ли США вмешиваться в дела Украины?» и должны были показать на карте мира Украину и Россию.
Большинство не отыскали Украину, показывая на Австралию, Аляску, Северную Европу и Юго-Восточную Азию, многие просто отвечали, что Украина "где-то возле России".
Впрочем, одна девушка удивила корреспондента еще больше, назвав Россией территорию Китая и объяснив, что российская армия добиралась до Украины через Северный Ледовитый океан.