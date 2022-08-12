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Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан

Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан - 12.08.2022 Украина.ру

Американцы показали, как ВС РФ добирались на Украину через Северный Ледовитый океан

Жители Лос-Анджелеса не смогли отыскать на карте Украину, видео с опросом опубликовал канал RicemanTV 12 августа

2022-08-12T17:34

2022-08-12T17:34

2022-08-12T18:11

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Респонденты опроса отвечали на вопрос: «Должны ли США вмешиваться в дела Украины?» и должны были показать на карте мира Украину и Россию.Большинство не отыскали Украину, показывая на Австралию, Аляску, Северную Европу и Юго-Восточную Азию, многие просто отвечали, что Украина "где-то возле России".Впрочем, одна девушка удивила корреспондента еще больше, назвав Россией территорию Китая и объяснив, что российская армия добиралась до Украины через Северный Ледовитый океан.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, американцы, океан, сша, вс рф