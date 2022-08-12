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ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет

ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет - 12.08.2022 Украина.ру

ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет

Школьники на освобожденных территориях будут сдавать в обязательном порядке Единый государственный экзамен (ЕГЭ), однако это начнется только через пять лет, сообщил в пятницу, 12 августа в эфире телеканала "Россия-24" министр просвещения России Сергей Кравцов

2022-08-12T17:30

2022-08-12T17:30

2022-08-12T17:30

освобождённые регионы украины

образование

егэ

новости

школьники

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По словам министра, в течении пяти лет средние образовательные учреждения новых территорий будут проходить переходный период. Школьники смогут выбирать сдачу ЕГЭ добровольно.В России Единый государственный экзамен для выпускников школ обязателен с 2009 года. На основании количества баллов, полученных выпускниками, принимаются решения о зачислении абитуриентов в российские вузы. На Украине также существует аналог ЕГЭ - так называемое Внешнее независимое оценивание (ВНО), функционирующее аналогичным образом.

https://ukraina.ru/20210126/1030355392.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

освобождённые регионы украины, образование, егэ, новости, школьники