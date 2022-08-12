ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через 5 лет
Школьники на освобожденных территориях будут сдавать в обязательном порядке Единый государственный экзамен (ЕГЭ), однако это начнется только через пять лет, сообщил в пятницу, 12 августа в эфире телеканала "Россия-24" министр просвещения России Сергей Кравцов
По словам министра, в течении пяти лет средние образовательные учреждения новых территорий будут проходить переходный период. Школьники смогут выбирать сдачу ЕГЭ добровольно.
Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный.
В России Единый государственный экзамен для выпускников школ обязателен с 2009 года. На основании количества баллов, полученных выпускниками, принимаются решения о зачислении абитуриентов в российские вузы.
На Украине также существует аналог ЕГЭ - так называемое Внешнее независимое оценивание (ВНО), функционирующее аналогичным образом.
26 января 2021, 15:44В ДНР для выпускников впервые проведут ЕГЭВласти Донецкой Народной Республики (ДНР) анонсировали проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) весной—летом 2021 года. Об этом 25 января сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкову