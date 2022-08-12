Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине - 12.08.2022 Украина.ру
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Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине - 12.08.2022 Украина.ру
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине
Митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата
2022-08-12T17:25
2022-08-12T17:25
новости
митрополит
упц
варфоломей (патриарх варфоломей)
томос
автокефалия
рпц
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Глава "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко - обычный мирянин, напомнил позицию Польской православной церкви (ППЦ) ее предстоятель, митрополит Савва. Его "рукоположил" отлученный от церкви Филарет Денисенко, поэтому Польская церковь не признает "епископат" ПЦУ под руководством Епифания.На Украине в настоящее время номинально действуют "четыре предстоятеля", добавил Савва: митрополит Онуфрий (УПЦ МП), Филарет Денисенко (УПЦ Киевского патриархата), Епифаний Думенко (ПЦУ) и Макарий Малевич (Украинская автокефальная православная церковь).Польский митрополит рассказал, что в беседе с Варфоломеем назвал это "неразберихой, на которую здоровый организм церкви не может спокойно смотреть", и предложил выход. Томос об автокефалии, заявил он, расколол страну. По мнению Саввы, кто-то должен по-настоящему рукоположить Думенко, и тем самым "узаконить" ПЦУ. Для этого он предложил собрать собор предстоятелей поместных православных церквей и решить вопрос. По словам Саввы, патриарх Варфоломей согласился с ним, но "тяжело принимает решение".В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил так называемой Православной церкви Украины статус автокефалии. Православный мир не признал это решение.27 мая 2022 года Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) провозгласила независимость от РПЦ, хотя юридически раскол не произошел. Крымские епархии УПЦ МП перешли в РПЦ. В июле 2022 года УПЦ МП и ПЦУ выпустили совместную декларацию о взаимопонимании.Взаимоотношения УПЦ МП и ПЦУ происходят на фоне рейдерства храмов со стороны подчиненных Епифанию Думенко.
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новости, митрополит, упц, варфоломей (патриарх варфоломей), томос, автокефалия, рпц
Новости, митрополит, УПЦ, Варфоломей (патриарх Варфоломей), томос, автокефалия, РПЦ

Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине

17:25 12.08.2022
 
© РИА Новости . Руслан КривобокМитрополит Варшавский и всей Польши Савва
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата
Глава "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко - обычный мирянин, напомнил позицию Польской православной церкви (ППЦ) ее предстоятель, митрополит Савва. Его "рукоположил" отлученный от церкви Филарет Денисенко, поэтому Польская церковь не признает "епископат" ПЦУ под руководством Епифания.

Константинопольский патриарх Варфоломей на протяжении 22 лет признавал решение Московского патриархата лишить рукоположения и низложить митрополита Филарета в статус мирянина, как раскольника Церкви. Но вмешались разные силы: кто-то стремился убедить патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской Церкви под руководством Епифания

Савва
митрополит Варшавский и всея Польши
На Украине в настоящее время номинально действуют "четыре предстоятеля", добавил Савва: митрополит Онуфрий (УПЦ МП), Филарет Денисенко (УПЦ Киевского патриархата), Епифаний Думенко (ПЦУ) и Макарий Малевич (Украинская автокефальная православная церковь).
Польский митрополит рассказал, что в беседе с Варфоломеем назвал это "неразберихой, на которую здоровый организм церкви не может спокойно смотреть", и предложил выход. Томос об автокефалии, заявил он, расколол страну. По мнению Саввы, кто-то должен по-настоящему рукоположить Думенко, и тем самым "узаконить" ПЦУ. Для этого он предложил собрать собор предстоятелей поместных православных церквей и решить вопрос. По словам Саввы, патриарх Варфоломей согласился с ним, но "тяжело принимает решение".
В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил так называемой Православной церкви Украины статус автокефалии. Православный мир не признал это решение.
27 мая 2022 года Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) провозгласила независимость от РПЦ, хотя юридически раскол не произошел. Крымские епархии УПЦ МП перешли в РПЦ.
В июле 2022 года УПЦ МП и ПЦУ выпустили совместную декларацию о взаимопонимании.
Взаимоотношения УПЦ МП и ПЦУ происходят на фоне рейдерства храмов со стороны подчиненных Епифанию Думенко.
28 мая, 11:20
Крах УПЦ. Разрушительная автокефалияПрошедшие 27 мая «совещание епископата и мирян», а затем и Собор УПЦ фактически приняли решение об автокефалии УПЦ. Собор усомнился в том, что патриарх Кирилл является главой церкви и принял изменения в устав, предполагающий полную самостоятельность УПЦ. Но как «самостоятельная» церковь будет жить дальше – непонятно
 
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