https://ukraina.ru/20220812/1037620420.html
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине - 12.08.2022 Украина.ру
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине
Митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата
2022-08-12T17:25
2022-08-12T17:25
2022-08-12T17:25
новости
митрополит
упц
варфоломей (патриарх варфоломей)
томос
автокефалия
рпц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102211/75/1022117557_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_0e6f1e00575aae52ca1b974db7974a64.jpg.webp
Глава "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко - обычный мирянин, напомнил позицию Польской православной церкви (ППЦ) ее предстоятель, митрополит Савва. Его "рукоположил" отлученный от церкви Филарет Денисенко, поэтому Польская церковь не признает "епископат" ПЦУ под руководством Епифания.На Украине в настоящее время номинально действуют "четыре предстоятеля", добавил Савва: митрополит Онуфрий (УПЦ МП), Филарет Денисенко (УПЦ Киевского патриархата), Епифаний Думенко (ПЦУ) и Макарий Малевич (Украинская автокефальная православная церковь).Польский митрополит рассказал, что в беседе с Варфоломеем назвал это "неразберихой, на которую здоровый организм церкви не может спокойно смотреть", и предложил выход. Томос об автокефалии, заявил он, расколол страну. По мнению Саввы, кто-то должен по-настоящему рукоположить Думенко, и тем самым "узаконить" ПЦУ. Для этого он предложил собрать собор предстоятелей поместных православных церквей и решить вопрос. По словам Саввы, патриарх Варфоломей согласился с ним, но "тяжело принимает решение".В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил так называемой Православной церкви Украины статус автокефалии. Православный мир не признал это решение.27 мая 2022 года Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) провозгласила независимость от РПЦ, хотя юридически раскол не произошел. Крымские епархии УПЦ МП перешли в РПЦ. В июле 2022 года УПЦ МП и ПЦУ выпустили совместную декларацию о взаимопонимании.Взаимоотношения УПЦ МП и ПЦУ происходят на фоне рейдерства храмов со стороны подчиненных Епифанию Думенко.
https://ukraina.ru/20220528/1034049635.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102211/75/1022117557_365:0:3437:2304_1920x0_80_0_0_9a1f33e611ea39875f27b0b9ec3ff8da.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, митрополит, упц, варфоломей (патриарх варфоломей), томос, автокефалия, рпц
Новости, митрополит, УПЦ, Варфоломей (патриарх Варфоломей), томос, автокефалия, РПЦ
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на Украине
Митрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата
Глава "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко - обычный мирянин, напомнил позицию Польской православной церкви (ППЦ) ее предстоятель, митрополит Савва. Его "рукоположил" отлученный от церкви Филарет Денисенко, поэтому Польская церковь не признает "епископат" ПЦУ под руководством Епифания.
Константинопольский патриарх Варфоломей на протяжении 22 лет признавал решение Московского патриархата лишить рукоположения и низложить митрополита Филарета в статус мирянина, как раскольника Церкви. Но вмешались разные силы: кто-то стремился убедить патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской Церкви под руководством Епифания
Савва
митрополит Варшавский и всея Польши
На Украине в настоящее время номинально действуют "четыре предстоятеля", добавил Савва: митрополит Онуфрий (УПЦ МП), Филарет Денисенко (УПЦ Киевского патриархата), Епифаний Думенко (ПЦУ) и Макарий Малевич (Украинская автокефальная православная церковь).
Польский митрополит рассказал, что в беседе с Варфоломеем назвал это "неразберихой, на которую здоровый организм церкви не может спокойно смотреть", и предложил выход. Томос об автокефалии, заявил он, расколол страну. По мнению Саввы, кто-то должен по-настоящему рукоположить Думенко, и тем самым "узаконить" ПЦУ. Для этого он предложил собрать собор предстоятелей поместных православных церквей и решить вопрос. По словам Саввы, патриарх Варфоломей согласился с ним, но "тяжело принимает решение".
В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил так называемой Православной церкви Украины статус автокефалии. Православный мир не признал это решение.
27 мая 2022 года Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) провозгласила независимость от РПЦ, хотя юридически раскол не произошел. Крымские епархии УПЦ МП перешли в РПЦ.
В июле 2022 года УПЦ МП и ПЦУ выпустили совместную декларацию о взаимопонимании.
Взаимоотношения УПЦ МП и ПЦУ происходят на фоне рейдерства храмов со стороны подчиненных Епифанию Думенко.