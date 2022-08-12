https://ukraina.ru/20220812/1037618349.html
Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО
Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО - 12.08.2022 Украина.ру
Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО
Около половины творческого коллектива театра "Маски", известного по сериалу "Маски шоу", выехало из Одессы, рассказал 12 августа в интервью УНИАН директор театра Борис Барский
2022-08-12T16:56
2022-08-12T16:56
2022-08-12T16:56
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По его словам, с начала спецоперации с Украины уехал художественный руководитель театра Георгий Делиев, а также актеры Наталья Бузько и Михаил Волошин. При этом Делиев работает в Париже с известным артистом Вячеславом Полуниным.В то же время, труппа театра пополнилась новыми актерами, рассказал он. В частности, там теперь выступают несколько актеров из известного на постсоветском пространстве телепроекта "Каламбур". Театр продолжает работать и готовиться к началу нового сезона.Барский также рассказал эпизод из своей жизни, как в начале 2014 года спорил с коллегами из Сочи о притеснении русского языка в Одессе. Он убеждал их, что успешно опубликовал своих 8 книг на русском языке и на нем же идут большинство спектаклей в театре "Маски", поставленные по его сценариям.Буквально через несколько месяцев в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов, в которой при поджоге здания погибло больше полусотни людей – митинговавших противников Майдана и сторонников федерализации. Националисты из разных уголков Украины бросали в окна пылающего Дома профсоюзов "коктейли Молотова" и стреляли по людям, которые пытались выбраться через окна.Уже при президентстве Владимира Зеленского языковые законы, ограничивающие права русскоязычных граждан Украины и принятые при его предшественнике Петре Порошенко, сильно ужесточились. Ограничения затронули не только сферу образования и искусства, но и бытовую жизнь граждан. Все театры должны перевести на украинский язык от 70% репертуара, а спектакли на русском должны содержать суфлер с субтитрами.Барский выразил свою уверенности в "победе Украины" и пообещал в этот день станцевать мужской украинский народный танец – гопак, вместе со всей страной.
https://ukraina.ru/20220624/1034226796.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, театр, русский язык, маски, маски-шоу
Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО
Около половины творческого коллектива театра "Маски", известного по сериалу "Маски шоу", выехало из Одессы, рассказал 12 августа в интервью УНИАН директор театра Борис Барский
По его словам, с начала спецоперации с Украины уехал художественный руководитель театра Георгий Делиев, а также актеры Наталья Бузько и Михаил Волошин. При этом Делиев работает в Париже с известным артистом Вячеславом Полуниным.
В то же время, труппа театра пополнилась новыми актерами, рассказал он. В частности, там теперь выступают несколько актеров из известного на постсоветском пространстве телепроекта "Каламбур". Театр продолжает работать и готовиться к началу нового сезона.
Барский также рассказал эпизод из своей жизни, как в начале 2014 года спорил с коллегами из Сочи о притеснении русского языка в Одессе. Он убеждал их, что успешно опубликовал своих 8 книг на русском языке и на нем же идут большинство спектаклей в театре "Маски", поставленные по его сценариям.
У нас театр, в котором я играю пять своих пьес на русском языке. Написаны они мною на русском языке. Мне присвоили почетное звание – Народный артист Украины. Как меня можно еще ущемить, чтобы вы пришли меня защищать?!
Буквально через несколько месяцев в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов, в которой при поджоге здания погибло больше полусотни людей – митинговавших противников Майдана и сторонников федерализации. Националисты из разных уголков Украины бросали в окна пылающего Дома профсоюзов "коктейли Молотова" и стреляли по людям, которые пытались выбраться через окна.
Уже при президентстве Владимира Зеленского языковые законы, ограничивающие права русскоязычных граждан Украины и принятые при его предшественнике Петре Порошенко, сильно ужесточились. Ограничения затронули не только сферу образования и искусства, но и бытовую жизнь граждан. Все театры должны перевести на украинский язык от 70% репертуара, а спектакли на русском должны содержать суфлер с субтитрами.
Барский выразил свою уверенности в "победе Украины" и пообещал в этот день станцевать мужской украинский народный танец – гопак, вместе со всей страной.