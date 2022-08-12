Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО - 12.08.2022 Украина.ру
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Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО
Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО - 12.08.2022 Украина.ру
Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО
Около половины творческого коллектива театра "Маски", известного по сериалу "Маски шоу", выехало из Одессы, рассказал 12 августа в интервью УНИАН директор театра Борис Барский
2022-08-12T16:56
2022-08-12T16:56
новости
одесса
театр
русский язык
маски
маски-шоу
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По его словам, с начала спецоперации с Украины уехал художественный руководитель театра Георгий Делиев, а также актеры Наталья Бузько и Михаил Волошин. При этом Делиев работает в Париже с известным артистом Вячеславом Полуниным.В то же время, труппа театра пополнилась новыми актерами, рассказал он. В частности, там теперь выступают несколько актеров из известного на постсоветском пространстве телепроекта "Каламбур". Театр продолжает работать и готовиться к началу нового сезона.Барский также рассказал эпизод из своей жизни, как в начале 2014 года спорил с коллегами из Сочи о притеснении русского языка в Одессе. Он убеждал их, что успешно опубликовал своих 8 книг на русском языке и на нем же идут большинство спектаклей в театре "Маски", поставленные по его сценариям.Буквально через несколько месяцев в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов, в которой при поджоге здания погибло больше полусотни людей – митинговавших противников Майдана и сторонников федерализации. Националисты из разных уголков Украины бросали в окна пылающего Дома профсоюзов "коктейли Молотова" и стреляли по людям, которые пытались выбраться через окна.Уже при президентстве Владимира Зеленского языковые законы, ограничивающие права русскоязычных граждан Украины и принятые при его предшественнике Петре Порошенко, сильно ужесточились. Ограничения затронули не только сферу образования и искусства, но и бытовую жизнь граждан. Все театры должны перевести на украинский язык от 70% репертуара, а спектакли на русском должны содержать суфлер с субтитрами.Барский выразил свою уверенности в "победе Украины" и пообещал в этот день станцевать мужской украинский народный танец – гопак, вместе со всей страной.
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новости, одесса, театр, русский язык, маски, маски-шоу
Новости, Одесса, театр, Русский язык, маски, Маски-шоу

Барский - в Одессе, Делиев - в Париже: что случилось с "Маски-шоу" во время СВО

16:56 12.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОдесский международный кинофестиваль. День восьмой
Одесский международный кинофестиваль. День восьмой - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Около половины творческого коллектива театра "Маски", известного по сериалу "Маски шоу", выехало из Одессы, рассказал 12 августа в интервью УНИАН директор театра Борис Барский
По его словам, с начала спецоперации с Украины уехал художественный руководитель театра Георгий Делиев, а также актеры Наталья Бузько и Михаил Волошин. При этом Делиев работает в Париже с известным артистом Вячеславом Полуниным.
В то же время, труппа театра пополнилась новыми актерами, рассказал он. В частности, там теперь выступают несколько актеров из известного на постсоветском пространстве телепроекта "Каламбур". Театр продолжает работать и готовиться к началу нового сезона.
Барский также рассказал эпизод из своей жизни, как в начале 2014 года спорил с коллегами из Сочи о притеснении русского языка в Одессе. Он убеждал их, что успешно опубликовал своих 8 книг на русском языке и на нем же идут большинство спектаклей в театре "Маски", поставленные по его сценариям.
У нас театр, в котором я играю пять своих пьес на русском языке. Написаны они мною на русском языке. Мне присвоили почетное звание – Народный артист Украины. Как меня можно еще ущемить, чтобы вы пришли меня защищать?!
Буквально через несколько месяцев в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов, в которой при поджоге здания погибло больше полусотни людей – митинговавших противников Майдана и сторонников федерализации. Националисты из разных уголков Украины бросали в окна пылающего Дома профсоюзов "коктейли Молотова" и стреляли по людям, которые пытались выбраться через окна.
Уже при президентстве Владимира Зеленского языковые законы, ограничивающие права русскоязычных граждан Украины и принятые при его предшественнике Петре Порошенко, сильно ужесточились. Ограничения затронули не только сферу образования и искусства, но и бытовую жизнь граждан. Все театры должны перевести на украинский язык от 70% репертуара, а спектакли на русском должны содержать суфлер с субтитрами.
Барский выразил свою уверенности в "победе Украины" и пообещал в этот день станцевать мужской украинский народный танец – гопак, вместе со всей страной.
Акция Тотальный диктант в зарубежных странах
24 июня, 16:18
В Харьковском университете русский язык заменили на польскийВ Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина ликвидировали кафедру русского языка. Вместо нее заработает кафедра славянской филологии, где будут преподавать польский. Такое сообщение 24 июня опубликовало украинское издание «Страна.ua»
 
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