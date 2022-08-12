https://ukraina.ru/20220812/1037610212.html
Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО - 12.08.2022 Украина.ру
Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
Новая Каховка, Херсонская область. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит в регионе после прилетов американских РСЗО Himars
2022-08-12T16:28
2022-08-12T16:28
2022-08-12T16:28
himars
херсонская область
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037610080_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0ff991424f65874d4f270ef4e110590.jpg.webp
Как власти восстанавливают инфраструктуру, в особенности школу №1, и что удалось реконструировать – узнаете из нашего спецрепортажа. Ранее 17 жилых домов на Потёмкинской улице пострадали от прилета ракеты "Точка-У". В результате украинского удара погибла женщина, лаборант местной поликлиники. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037610080_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7afca5da84e9a8e9bb0322c15d1d9407.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, херсонская область, видео, видео
HIMARS, Херсонская область, Видео
Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
Новая Каховка, Херсонская область. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит в регионе после прилетов американских РСЗО Himars
Как власти восстанавливают инфраструктуру, в особенности школу №1, и что удалось реконструировать – узнаете из нашего спецрепортажа.
Ранее 17 жилых домов на Потёмкинской улице пострадали от прилета ракеты "Точка-У". В результате украинского удара погибла женщина, лаборант местной поликлиники.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.