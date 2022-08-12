Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО - 12.08.2022 Украина.ру
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Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО - 12.08.2022 Украина.ру
Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
Новая Каховка, Херсонская область. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит в регионе после прилетов американских РСЗО Himars
2022-08-12T16:28
2022-08-12T16:28
himars
херсонская область
видео
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Как власти восстанавливают инфраструктуру, в особенности школу №1, и что удалось реконструировать – узнаете из нашего спецрепортажа. Ранее 17 жилых домов на Потёмкинской улице пострадали от прилета ракеты "Точка-У". В результате украинского удара погибла женщина, лаборант местной поликлиники. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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himars, херсонская область, видео, видео
HIMARS, Херсонская область, Видео

Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО

16:28 12.08.2022
 
Читать в
Новая Каховка, Херсонская область. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит в регионе после прилетов американских РСЗО Himars
Как власти восстанавливают инфраструктуру, в особенности школу №1, и что удалось реконструировать – узнаете из нашего спецрепортажа.
Ранее 17 жилых домов на Потёмкинской улице пострадали от прилета ракеты "Точка-У". В результате украинского удара погибла женщина, лаборант местной поликлиники.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
HIMARSХерсонская областьВидео
 
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