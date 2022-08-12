https://ukraina.ru/20220812/1037610212.html

Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО

Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО - 12.08.2022 Украина.ру

Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО

Новая Каховка, Херсонская область. Корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит в регионе после прилетов американских РСЗО Himars

2022-08-12T16:28

2022-08-12T16:28

2022-08-12T16:28

himars

херсонская область

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037610080_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0ff991424f65874d4f270ef4e110590.jpg.webp

Как власти восстанавливают инфраструктуру, в особенности школу №1, и что удалось реконструировать – узнаете из нашего спецрепортажа. Ранее 17 жилых домов на Потёмкинской улице пострадали от прилета ракеты "Точка-У". В результате украинского удара погибла женщина, лаборант местной поликлиники. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, херсонская область, видео, видео