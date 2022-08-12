https://ukraina.ru/20220812/1037607927.html

Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа

Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа - 12.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа

Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс. Украина нанесла удар по Каховской ГЭС

2022-08-12T16:00

2022-08-12T16:00

2022-08-12T16:00

спецоперация

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/17/1036792785_0:32:3085:1767_1920x0_80_0_0_00a3fb66996b953f6a56cb31a4e52258.jpg

Днём 12 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине. "В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы. В районах населённых пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности", - отметил Конашенков.Он указал, что личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы."Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой народной республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%", - рассказал Конашенков.Кроме того, отметил представитель Минобороны РФ, в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населённого пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах. Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Серебрянка, Соледар Донецкой Народной Республики, Широкое и Великая Александровка Херсонской области", - рассказал представитель Минобороны РФ.Кроме того, были поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Весёлое, Андреевка и Дзержинск Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Спартак Донецкой Народной Республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области", - отметил Конашенков.Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 146 вертолётов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 72 удара по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 152, 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 452 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский, Центрально-Городской и Калининский районы), Новобахмутовка, Зайцево, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Минеральное, Веселое, Новониколаевка, Старомихайловка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Старомихайловке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 47 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево, Александровке, Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.В пятницу, 12 августа ВСУ продолжили обстрелы ДНР."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк - Калининский район (ул. Сигова, 2 "а") ранены мужчины 1963, 1964 года рождения <...> По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк - Кировский район - ранена женщина 1945 года рождения, Макеевка - Горняцкий район - ранена женщина 1967 года рождения; ранен мужчина 1957 года рождения", - отмечалось в сообщении.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения НМ ЛНР продолжают разминирование территории республики."В течение 11 августа ими очищенно более 6 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Лисичанское и Боровское", - рассказал Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Удар по Каховской ГЭСУкраина нанесла удар по Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется. Стреляли из HIMARS", - отметил Стремоусов.Ранее Украина уже наносила удар по Каховской ГЭС. Причина, по которой ГЭС является одной из приоритетных целей для украинской артиллерии состоит в том, по дамбе ГЭС проходит мост, соединяющий правобережную и левобережную части Херсонской области. Второй мост — Антоновский — также регулярно подвергается обстрелам ВСУ, целью которых является отрезать Херсон от связи с левобережной части Херсонской области.Кроме того, ВСУ наносят удары и по Дарьевскому мосту через Ингулец. Именно через него и лежит путь из Херсона к Каховской ГЭС.Для удара по всем трём мостам ВСУ в последнее время активно применяют американские РСЗО HIMARS.Также днём 12 августа стало известно о прибытии на Украину РСЗО M270, которая использует те же снаряды, что и HIMARS. При этом количество используемых снарядов при полном залпе у М270 в два раза больше, чем у HIMARS."Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270", - заявил министр обороны Великобритании Алексей Резников.Он поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заверил, что украинские военные умело пользуются зарубежным оружием на поле боя. Резников также отметил, что в ближайшее время на Украину прибудут другие "подарки" от зарубежных партнёров.

https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html

https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html

https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html

https://ukraina.ru/20220811/1037536230.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники