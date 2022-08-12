Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа - 12.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа
Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа - 12.08.2022 Украина.ру
Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа
Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс. Украина нанесла удар по Каховской ГЭС
2022-08-12T16:00
2022-08-12T16:00
спецоперация
эксклюзив
хроники
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Днём 12 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине. "В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы. В районах населённых пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности", - отметил Конашенков.Он указал, что личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы."Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой народной республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%", - рассказал Конашенков.Кроме того, отметил представитель Минобороны РФ, в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населённого пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах. Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Серебрянка, Соледар Донецкой Народной Республики, Широкое и Великая Александровка Херсонской области", - рассказал представитель Минобороны РФ.Кроме того, были поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Весёлое, Андреевка и Дзержинск Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Спартак Донецкой Народной Республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области", - отметил Конашенков.Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 146 вертолётов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 72 удара по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 152, 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 452 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский, Центрально-Городской и Калининский районы), Новобахмутовка, Зайцево, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Минеральное, Веселое, Новониколаевка, Старомихайловка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Старомихайловке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 47 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево, Александровке, Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.В пятницу, 12 августа ВСУ продолжили обстрелы ДНР."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк - Калининский район (ул. Сигова, 2 "а") ранены мужчины 1963, 1964 года рождения &lt;...&gt; По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк - Кировский район - ранена женщина 1945 года рождения, Макеевка - Горняцкий район - ранена женщина 1967 года рождения; ранен мужчина 1957 года рождения", - отмечалось в сообщении.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения НМ ЛНР продолжают разминирование территории республики."В течение 11 августа ими очищенно более 6 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Лисичанское и Боровское", - рассказал Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Удар по Каховской ГЭСУкраина нанесла удар по Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется. Стреляли из HIMARS", - отметил Стремоусов.Ранее Украина уже наносила удар по Каховской ГЭС. Причина, по которой ГЭС является одной из приоритетных целей для украинской артиллерии состоит в том, по дамбе ГЭС проходит мост, соединяющий правобережную и левобережную части Херсонской области. Второй мост — Антоновский — также регулярно подвергается обстрелам ВСУ, целью которых является отрезать Херсон от связи с левобережной части Херсонской области.Кроме того, ВСУ наносят удары и по Дарьевскому мосту через Ингулец. Именно через него и лежит путь из Херсона к Каховской ГЭС.Для удара по всем трём мостам ВСУ в последнее время активно применяют американские РСЗО HIMARS.Также днём 12 августа стало известно о прибытии на Украину РСЗО M270, которая использует те же снаряды, что и HIMARS. При этом количество используемых снарядов при полном залпе у М270 в два раза больше, чем у HIMARS."Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270", - заявил министр обороны Великобритании Алексей Резников.Он поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заверил, что украинские военные умело пользуются зарубежным оружием на поле боя. Резников также отметил, что в ближайшее время на Украину прибудут другие "подарки" от зарубежных партнёров.
https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html
https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html
https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Спецоперация, Эксклюзив, Хроники

Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа

16:00 12.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс. Украина нанесла удар по Каховской ГЭС
Днём 12 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы. В районах населённых пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности", - отметил Конашенков.
Он указал, что личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.
"Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой народной республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%", - рассказал Конашенков.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
09:34Спецоперация
Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августаВласти Запорожской области сообщили о принудительной мобилизации и реакции на неё запорожцев. В ООН обсудили проблему обстрелов Запорожской АЭС
Кроме того, отметил представитель Минобороны РФ, в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.
Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
"За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населённого пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах. Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.
В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Серебрянка, Соледар Донецкой Народной Республики, Широкое и Великая Александровка Херсонской области", - рассказал представитель Минобороны РФ.
Кроме того, были поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Весёлое, Андреевка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 19:08Спецоперация
Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на УкраинеВСУ снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Украина призвала Европу запретить въезд гражданам России
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Спартак Донецкой Народной Республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области", - отметил Конашенков.
Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня "Хаймарс" в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 146 вертолётов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 72 удара по территории республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 152, 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 452 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский, Центрально-Городской и Калининский районы), Новобахмутовка, Зайцево, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая, Минеральное, Веселое, Новониколаевка, Старомихайловка, Еленовка.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 16:12Спецоперация
Потери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует запрет на посещение туристами из РФ Европы
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Старомихайловке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 47 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Зайцево, Александровке, Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
В пятницу, 12 августа ВСУ продолжили обстрелы ДНР.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк - Калининский район (ул. Сигова, 2 "а") ранены мужчины 1963, 1964 года рождения <...> По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк - Кировский район - ранена женщина 1945 года рождения, Макеевка - Горняцкий район - ранена женщина 1967 года рождения; ранен мужчина 1957 года рождения", - отмечалось в сообщении.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения НМ ЛНР продолжают разминирование территории республики.
"В течение 11 августа ими очищенно более 6 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Лисичанское и Боровское", - рассказал Филипоненко.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 12:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 11 августаМИД РФ заявил о ядерном терроризме со стороны Украины. ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о создании "военного "Амазона"
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
Удар по Каховской ГЭС
Украина нанесла удар по Каховской ГЭС из американских РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется. Стреляли из HIMARS", - отметил Стремоусов.
Ранее Украина уже наносила удар по Каховской ГЭС. Причина, по которой ГЭС является одной из приоритетных целей для украинской артиллерии состоит в том, по дамбе ГЭС проходит мост, соединяющий правобережную и левобережную части Херсонской области. Второй мост — Антоновский — также регулярно подвергается обстрелам ВСУ, целью которых является отрезать Херсон от связи с левобережной части Херсонской области.
Кроме того, ВСУ наносят удары и по Дарьевскому мосту через Ингулец. Именно через него и лежит путь из Херсона к Каховской ГЭС.
Для удара по всем трём мостам ВСУ в последнее время активно применяют американские РСЗО HIMARS.
Также днём 12 августа стало известно о прибытии на Украину РСЗО M270, которая использует те же снаряды, что и HIMARS. При этом количество используемых снарядов при полном залпе у М270 в два раза больше, чем у HIMARS.
"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270", - заявил министр обороны Великобритании Алексей Резников.
Он поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заверил, что украинские военные умело пользуются зарубежным оружием на поле боя. Резников также отметил, что в ближайшее время на Украину прибудут другие "подарки" от зарубежных партнёров.
 
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Заголовок открываемого материала
16:28Что осталось от Херсонской области после Himars. ВИДЕО
16:20ВСУ потеряли контроль над Песками - военкор
16:16На Украине готовят законопроект о новом статусе английского языка
16:03Нас там ждут. Военный эксперт о том, как Россия доводит до паники ВСУ в Николаеве
16:01Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа
16:01МГЕР попросила Гуттериша запретить ВСУ раскидывать "лепестки" по Донецку
16:00Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августа
15:55Зерновой премьер-министр: кто возглавит новое правительство Украины
15:54Гоголь, Булгаков и Порошенко: Фарион сказала, кто мешает украинцам быть националистами
15:52Доллар рухнет? Юшков рассказал, какие валюты будут самыми крепкими
15:45Философ Борис Межуев о том, что Россия может принести на освобождённые территории
15:36Зеленский и его друзья продолжают зарабатывать в России
15:35Константинов: расставание киевских детей с русским языком будет недолгим
15:23Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российским
15:20Новый акт терроризма ВСУ: обстреляли Каховскую ГЭС
15:15Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком
15:13Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
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