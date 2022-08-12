https://ukraina.ru/20220812/1037606222.html
Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа
Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа - 12.08.2022 Украина.ру
Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа
Украина.ру, 12.08.2022
2022-08-12T16:01
2022-08-12T16:01
2022-08-12T16:33
эксклюзив
украина
крым
владимир зеленский
всу
супермаркет
австрия
нидерланды
ес
нейтралитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101257/21/1012572154_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_d8b2e4104eb1aae8e585803438fec1f3.jpg.webp
Адская битва Украины за КрымОпытнейший военный корреспондент итальянской газеты La Stampa Доменико Куирико в своей статье указал на опасные последствия плана президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым под контроль Киева."Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма "возвращение территорий", эти 6 месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом", - предупреждает автор.По его словам, последствия возможного нападения украинских сил на "полуостров Севастополя, Малахова Кургана и графа Толстого" Россия воспримет гораздо жёстче, чем противостояние в Донбассе.Куирико уверен, что Зеленский не способен пойти на столь отчаянный шаг без отмашки с Запада, а это может привести к втягиванию Соединённых Штатов и Европы в прямую конфронтацию с РФ."Попытка вернуть Крым, манёвр, который не может произойти без "зелёного света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведёт хотя бы к перемирию", - констатировал итальянский военный корреспондент.Крым Украине не по зубамОценил планы Зеленского по захвату Крыма и приглашённый автор Института национальных стратегических исследований (аналитического центра при Национальном университете обороны США), полковник в отставке Вооружённых сил Бельгии Роджер Хаузен. Он принимал участие в операциях в Югославии и Афганистане, командовал одним из батальонов бельгийской армии в Леопольдсбурге, был специалистом по вопросам стратегии в Министерстве обороны Бельгии и НАТО."Украина не в состоянии, и я хотел бы это подчеркнуть, по-настоящему навредить россиянам в Крыму. Ни в воздухе, поскольку у неё почти не осталось авиации и беспилотников дальнего радиуса действия. Ни на море, так как украинский флот сегодня не имеет большого значения, ни на земле, потому что в таком случае ей бы пришлось пройти через хорошо защищённый коридор в районе Херсона, а у неё для этого нет военных ресурсов", - заявил он в интервью газете De Morgen.Завоевание Крыма украинской стороной в каком-либо виде исключено, констатировал бельгийский военный эксперт."Там находится крупнейшая российская военно-морская база. Это настоящая крепость, и россияне сделают всё для её защиты. Крым имеет большую символическую ценность для Москвы, и она будет оборонять его до последнего. Но главный аргумент заключается в том, что украинцы просто неспособны военным путём захватить Крым. Для этого им нужно Бог знает сколько систем вооружений с Запада, нужны военно-воздушные силы и военно-морской флот. Это невозможно", - подчеркнул Хаузен.Украинский конфликт дошёл до европейских супермаркетов Украинский конфликт оказывает влияние не только на политический курс многих европейских стран, но и на повседневную жизнь их населения.Крупнейшая нидерландская газета De Telegraaf пишет, что местный производитель продуктов питания Kleer Delicatessen, чья продукция поставляется в 10 сетей супермаркетов, включая Aldi, Spar, Plus, Coop, Hoogvliet, Dirk, переименует "Русский яичный салат" в "Традиционный яичный салат"."Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной. Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же. Это необратимое изменение. Нам пришлось заплатить за это цену. Мы выбросили 40 000 этикеток с названием "Русский яичный салат". Это обошлось нам в €6 500, но наши клиенты действительно признательны за данный шаг", - говорится в заявлении компании.Однако о всесторонней общественной поддержке такого политизированного решения Kleer Delicatessen явно преувеличила. Руководство крупнейшей в королевстве сети супермаркетов Albert Heijn объявило, что не собирается менять название салата и на полках оставит "Традиционный русский яичный".На фоне антироссийской кампании в Нидерландах в Австрии царят пацифистские настроения. На кассах самообслуживания сети магазинов SPAR в Зальцбурге появились наклейки с надписью "Австрия = нейтралитет. Против поставок оружия". Имеется ввиду, что Австрия как постоянно нейтральное государство не должно вооружать Украину."Из-за мощнейшего кризиса бизнес не может молчать", – говорит один из посетителей супермаркета.Австрийская газета Wiener Zeitung сообщает, что среди населения республики зреет недовольство из-за экономических последствий антироссийских санкций. Стремительно растущие цены и инфляция (Федеральное статистическое управление спрогнозировало рекордную за 47 лет инфляцию - 8,7%), риск дефицита газа снижают энтузиазм людей в отношении Украины, вплоть до того, что Владимира Зеленского воспринимают как поджигателя конфликта, препятствующего установлению мира.
https://ukraina.ru/20220812/1037591025.html
https://ukraina.ru/20220811/1037523562.html
https://ukraina.ru/20220802/1037219553.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101257/21/1012572154_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d526f0e3d1fe539d04c0e598f6809eaa.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, крым, владимир зеленский, всу, супермаркет, австрия, нидерланды, ес, нейтралитет, военная помощь
Адская битва Украины за Крым
Опытнейший военный корреспондент итальянской газеты La Stampa Доменико Куирико в своей статье указал на опасные последствия плана президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым под контроль Киева.
"Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма "возвращение территорий", эти 6 месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом", - предупреждает автор.
По его словам, последствия возможного нападения украинских сил на "полуостров Севастополя, Малахова Кургана и графа Толстого" Россия воспримет гораздо жёстче, чем противостояние в Донбассе.
Куирико уверен, что Зеленский не способен пойти на столь отчаянный шаг без отмашки с Запада, а это может привести к втягиванию Соединённых Штатов и Европы в прямую конфронтацию с РФ.
"Попытка вернуть Крым, манёвр, который не может произойти без "зелёного света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведёт хотя бы к перемирию", - констатировал итальянский военный корреспондент.
Оценил планы Зеленского по захвату Крыма и приглашённый автор Института национальных стратегических исследований (аналитического центра при Национальном университете обороны США), полковник в отставке Вооружённых сил Бельгии Роджер Хаузен.
Он принимал участие в операциях в Югославии и Афганистане, командовал одним из батальонов бельгийской армии в Леопольдсбурге, был специалистом по вопросам стратегии в Министерстве обороны Бельгии и НАТО.
"Украина не в состоянии, и я хотел бы это подчеркнуть, по-настоящему навредить россиянам в Крыму.
Ни в воздухе, поскольку у неё почти не осталось авиации и беспилотников дальнего радиуса действия. Ни на море, так как украинский флот сегодня не имеет большого значения, ни на земле, потому что в таком случае ей бы пришлось пройти через хорошо защищённый коридор в районе Херсона, а у неё для этого нет военных ресурсов", - заявил он в интервью газете De Morgen.
Завоевание Крыма украинской стороной в каком-либо виде исключено, констатировал бельгийский военный эксперт.
"Там находится крупнейшая российская военно-морская база. Это настоящая крепость, и россияне сделают всё для её защиты. Крым имеет большую символическую ценность для Москвы, и она будет оборонять его до последнего.
Но главный аргумент заключается в том, что украинцы просто неспособны военным путём захватить Крым. Для этого им нужно Бог знает сколько систем вооружений с Запада, нужны военно-воздушные силы и военно-морской флот. Это невозможно", - подчеркнул Хаузен.
Украинский конфликт дошёл до европейских супермаркетов
Украинский конфликт оказывает влияние не только на политический курс многих европейских стран, но и на повседневную жизнь их населения.
Крупнейшая нидерландская газета De Telegraaf пишет, что местный производитель продуктов питания Kleer Delicatessen, чья продукция поставляется в 10 сетей супермаркетов, включая Aldi, Spar, Plus, Coop, Hoogvliet, Dirk, переименует "Русский яичный салат" в "Традиционный яичный салат".
"Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной. Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же. Это необратимое изменение.
Нам пришлось заплатить за это цену. Мы выбросили 40 000 этикеток с названием "Русский яичный салат". Это обошлось нам в €6 500, но наши клиенты действительно признательны за данный шаг", - говорится в заявлении компании.
Однако о всесторонней общественной поддержке такого политизированного решения Kleer Delicatessen явно преувеличила. Руководство крупнейшей в королевстве сети супермаркетов Albert Heijn объявило, что не собирается менять название салата и на полках оставит "Традиционный русский яичный".
На фоне антироссийской кампании в Нидерландах в Австрии царят пацифистские настроения. На кассах самообслуживания сети магазинов SPAR в Зальцбурге появились наклейки с надписью "Австрия = нейтралитет. Против поставок оружия". Имеется ввиду, что Австрия как постоянно нейтральное государство не должно вооружать Украину.
"Из-за мощнейшего кризиса бизнес не может молчать", – говорит один из посетителей супермаркета.
Австрийская газета Wiener Zeitung сообщает, что среди населения республики зреет недовольство из-за экономических последствий антироссийских санкций. Стремительно растущие цены и инфляция (Федеральное статистическое управление спрогнозировало рекордную за 47 лет инфляцию - 8,7%), риск дефицита газа снижают энтузиазм людей в отношении Украины, вплоть до того, что Владимира Зеленского воспринимают как поджигателя конфликта, препятствующего установлению мира.