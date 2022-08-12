https://ukraina.ru/20220812/1037606222.html

Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа

Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа - 12.08.2022 Украина.ру

Планы Киева по захвату Крыма: что говорили об Украине в мире 12 августа

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T16:01

2022-08-12T16:01

2022-08-12T16:33

эксклюзив

украина

крым

владимир зеленский

всу

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австрия

нидерланды

ес

нейтралитет

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Адская битва Украины за КрымОпытнейший военный корреспондент итальянской газеты La Stampa Доменико Куирико в своей статье указал на опасные последствия плана президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым под контроль Киева."Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма "возвращение территорий", эти 6 месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом", - предупреждает автор.По его словам, последствия возможного нападения украинских сил на "полуостров Севастополя, Малахова Кургана и графа Толстого" Россия воспримет гораздо жёстче, чем противостояние в Донбассе.Куирико уверен, что Зеленский не способен пойти на столь отчаянный шаг без отмашки с Запада, а это может привести к втягиванию Соединённых Штатов и Европы в прямую конфронтацию с РФ."Попытка вернуть Крым, манёвр, который не может произойти без "зелёного света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведёт хотя бы к перемирию", - констатировал итальянский военный корреспондент.Крым Украине не по зубамОценил планы Зеленского по захвату Крыма и приглашённый автор Института национальных стратегических исследований (аналитического центра при Национальном университете обороны США), полковник в отставке Вооружённых сил Бельгии Роджер Хаузен. Он принимал участие в операциях в Югославии и Афганистане, командовал одним из батальонов бельгийской армии в Леопольдсбурге, был специалистом по вопросам стратегии в Министерстве обороны Бельгии и НАТО."Украина не в состоянии, и я хотел бы это подчеркнуть, по-настоящему навредить россиянам в Крыму. Ни в воздухе, поскольку у неё почти не осталось авиации и беспилотников дальнего радиуса действия. Ни на море, так как украинский флот сегодня не имеет большого значения, ни на земле, потому что в таком случае ей бы пришлось пройти через хорошо защищённый коридор в районе Херсона, а у неё для этого нет военных ресурсов", - заявил он в интервью газете De Morgen.Завоевание Крыма украинской стороной в каком-либо виде исключено, констатировал бельгийский военный эксперт."Там находится крупнейшая российская военно-морская база. Это настоящая крепость, и россияне сделают всё для её защиты. Крым имеет большую символическую ценность для Москвы, и она будет оборонять его до последнего. Но главный аргумент заключается в том, что украинцы просто неспособны военным путём захватить Крым. Для этого им нужно Бог знает сколько систем вооружений с Запада, нужны военно-воздушные силы и военно-морской флот. Это невозможно", - подчеркнул Хаузен.Украинский конфликт дошёл до европейских супермаркетов Украинский конфликт оказывает влияние не только на политический курс многих европейских стран, но и на повседневную жизнь их населения.Крупнейшая нидерландская газета De Telegraaf пишет, что местный производитель продуктов питания Kleer Delicatessen, чья продукция поставляется в 10 сетей супермаркетов, включая Aldi, Spar, Plus, Coop, Hoogvliet, Dirk, переименует "Русский яичный салат" в "Традиционный яичный салат"."Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной. Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же. Это необратимое изменение. Нам пришлось заплатить за это цену. Мы выбросили 40 000 этикеток с названием "Русский яичный салат". Это обошлось нам в €6 500, но наши клиенты действительно признательны за данный шаг", - говорится в заявлении компании.Однако о всесторонней общественной поддержке такого политизированного решения Kleer Delicatessen явно преувеличила. Руководство крупнейшей в королевстве сети супермаркетов Albert Heijn объявило, что не собирается менять название салата и на полках оставит "Традиционный русский яичный".На фоне антироссийской кампании в Нидерландах в Австрии царят пацифистские настроения. На кассах самообслуживания сети магазинов SPAR в Зальцбурге появились наклейки с надписью "Австрия = нейтралитет. Против поставок оружия". Имеется ввиду, что Австрия как постоянно нейтральное государство не должно вооружать Украину."Из-за мощнейшего кризиса бизнес не может молчать", – говорит один из посетителей супермаркета.Австрийская газета Wiener Zeitung сообщает, что среди населения республики зреет недовольство из-за экономических последствий антироссийских санкций. Стремительно растущие цены и инфляция (Федеральное статистическое управление спрогнозировало рекордную за 47 лет инфляцию - 8,7%), риск дефицита газа снижают энтузиазм людей в отношении Украины, вплоть до того, что Владимира Зеленского воспринимают как поджигателя конфликта, препятствующего установлению мира.

https://ukraina.ru/20220812/1037591025.html

https://ukraina.ru/20220811/1037523562.html

https://ukraina.ru/20220802/1037219553.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, крым, владимир зеленский, всу, супермаркет, австрия, нидерланды, ес, нейтралитет, военная помощь