https://ukraina.ru/20220812/1037594053.html

"Путь в шизофрению": Фарион набросилась на Гоголя

"Путь в шизофрению": Фарион набросилась на Гоголя - 12.08.2022 Украина.ру

"Путь в шизофрению": Фарион набросилась на Гоголя

Скандальная экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, что творчество писателя Николая Гоголя – путь к поражению Украины. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале

2022-08-12T13:15

2022-08-12T13:15

2022-08-12T13:15

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Фарион назвала писателя "придурком", припомнив ему слова, о том, что нужно писать по-русски, чтобы произведения русских и украинских писателей переводили в Европе.Также она напомнила слова Гоголя о том, что "для нас единственной святыней должно стать имя Пушкина", процитировав известное националистическое высказывание, что "где Пушкин – там и танки".Накануне экспертная комиссия по зарубежной литературе при Минобразовании Украины написала открытое обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и министру образования Сергею Шкарлету с требованием изъять из школьной программы произведения Гоголя и Михаила Булгакова.

https://ukraina.ru/20220812/1037587782.html

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новости, фарион, николай васильевич гоголь, украина, литература