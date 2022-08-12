"Путь в шизофрению": Фарион набросилась на Гоголя
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Скандальная экс-депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион объяснила, что творчество писателя Николая Гоголя – путь к поражению Украины. Видео опубликовано на днях в ее You-Tube-канале
Гоголь - наибольшее поражение Украины, путь в Малороссию, путь в шизофрению, путь в уничтожение своего труда, путь во внутреннюю трагедию.
Фарион назвала писателя "придурком", припомнив ему слова, о том, что нужно писать по-русски, чтобы произведения русских и украинских писателей переводили в Европе.
Также она напомнила слова Гоголя о том, что "для нас единственной святыней должно стать имя Пушкина", процитировав известное националистическое высказывание, что "где Пушкин – там и танки".
Накануне экспертная комиссия по зарубежной литературе при Минобразовании Украины написала открытое обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и министру образования Сергею Шкарлету с требованием изъять из школьной программы произведения Гоголя и Михаила Булгакова.
11:07Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и БулгаковаКомиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Открытое письмо к главе МОН Сергею Шкарлету, Офису президента, Кабмину и профльному комитету Верховной Рады опубликовано 11 августа на сайте "Исторической правды"