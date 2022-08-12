Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей - 12.08.2022 Украина.ру
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Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей
Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей - 12.08.2022 Украина.ру
Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей
Бывший депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему русскому, объяснила, что это украинцы сделали Россию империей, видео с этими словами на днях было опубликовано на ее YouTube-канале
2022-08-12T19:03
2022-08-12T19:03
новости
фарион
националисты
полтава
империя
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Фарион объяснила, что "украинское квазигосударство" якобы формировалось дважды - в начале XVIII века под Полтавой, и в 2004 году, когда в Северодонецке состоялся Всеукраинский съезд депутатов всех уровней.По ее мнению, Полтавская битва 8 июля 1709 года и поражение гетмана-изменника Ивана Мазепы, "подтолкнули" российскую государственность к "империализму и жестокости".Фарион объяснила, что крайне недовольна тем, что в публичном информационном пространстве Украины недостаточно звучат идеи национализма, и только "просачиваются по крохам".Экс-депутат известна своими высказываниями, разжигающими ненависть, призывами к убийствам и воспеванием "героев" ОУН-УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича.* УПА - деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
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новости, фарион, националисты, полтава, империя
Новости, Фарион, националисты, Полтава, империя

Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей

19:03 12.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной Рады Украины
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Бывший депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему русскому, объяснила, что это украинцы сделали Россию империей, видео с этими словами на днях было опубликовано на ее YouTube-канале
Москва – империя, потому, что мы ее такой сделали. Тогда, под Полтавой, мы проиграли не просто битву, мы проиграли вектор на национальное развитие, отошли от нацияцентричного развития и начали строить квазигосударство.
Фарион объяснила, что "украинское квазигосударство" якобы формировалось дважды - в начале XVIII века под Полтавой, и в 2004 году, когда в Северодонецке состоялся Всеукраинский съезд депутатов всех уровней.
По ее мнению, Полтавская битва 8 июля 1709 года и поражение гетмана-изменника Ивана Мазепы, "подтолкнули" российскую государственность к "империализму и жестокости".
Фарион объяснила, что крайне недовольна тем, что в публичном информационном пространстве Украины недостаточно звучат идеи национализма, и только "просачиваются по крохам".
Экс-депутат известна своими высказываниями, разжигающими ненависть, призывами к убийствам и воспеванием "героев" ОУН-УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Фарион - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:10
«Биологический мусор, политический металлолом»: Фарион атаковала ПорошенкоБывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему российскому, назвала биологическим мусором депутатов Рады от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и Алексея Гончаренко, партии «Голос» Киру Рудык и певицу Руслану, которые решили фотографироваться с оружием. Об этом 11 апреля она написала в своем Telegram-канале
* УПА - деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
 
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