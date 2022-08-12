Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей
Бывший депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему русскому, объяснила, что это украинцы сделали Россию империей, видео с этими словами на днях было опубликовано на ее YouTube-канале
Москва – империя, потому, что мы ее такой сделали. Тогда, под Полтавой, мы проиграли не просто битву, мы проиграли вектор на национальное развитие, отошли от нацияцентричного развития и начали строить квазигосударство.
Фарион объяснила, что "украинское квазигосударство" якобы формировалось дважды - в начале XVIII века под Полтавой, и в 2004 году, когда в Северодонецке состоялся Всеукраинский съезд депутатов всех уровней.
По ее мнению, Полтавская битва 8 июля 1709 года и поражение гетмана-изменника Ивана Мазепы, "подтолкнули" российскую государственность к "империализму и жестокости".
Фарион объяснила, что крайне недовольна тем, что в публичном информационном пространстве Украины недостаточно звучат идеи национализма, и только "просачиваются по крохам".
Экс-депутат известна своими высказываниями, разжигающими ненависть, призывами к убийствам и воспеванием "героев" ОУН-УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича.
11 апреля, 13:10«Биологический мусор, политический металлолом»: Фарион атаковала ПорошенкоБывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему российскому, назвала биологическим мусором депутатов Рады от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и Алексея Гончаренко, партии «Голос» Киру Рудык и певицу Руслану, которые решили фотографироваться с оружием. Об этом 11 апреля она написала в своем Telegram-канале
* УПА - деятельность организации с таким названием запрещена в РФ