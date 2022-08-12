https://ukraina.ru/20220812/1037592534.html

Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей

Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей - 12.08.2022 Украина.ру

Фарион рассказала свою версию, почему Россия стала империей

Бывший депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему русскому, объяснила, что это украинцы сделали Россию империей, видео с этими словами на днях было опубликовано на ее YouTube-канале

2022-08-12T19:03

2022-08-12T19:03

2022-08-12T19:03

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фарион

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Фарион объяснила, что "украинское квазигосударство" якобы формировалось дважды - в начале XVIII века под Полтавой, и в 2004 году, когда в Северодонецке состоялся Всеукраинский съезд депутатов всех уровней.По ее мнению, Полтавская битва 8 июля 1709 года и поражение гетмана-изменника Ивана Мазепы, "подтолкнули" российскую государственность к "империализму и жестокости".Фарион объяснила, что крайне недовольна тем, что в публичном информационном пространстве Украины недостаточно звучат идеи национализма, и только "просачиваются по крохам".Экс-депутат известна своими высказываниями, разжигающими ненависть, призывами к убийствам и воспеванием "героев" ОУН-УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича.* УПА - деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220411/1033737302.html

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новости, фарион, националисты, полтава, империя