Медведев назвал два варианта будущего Зеленского

«Военный трибунал» и «военные преступления». Слова, которые нужно выучить Зеленскому Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно выучить слова «военный трибунал» и «военные преступления», потому что киевская власть совершила их уже с десяток. Соответствующее мнение в интервью для Украина.ру выразил президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов