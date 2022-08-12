Медведев назвал два варианта будущего Зеленского
Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек дальнейшую судьбу Владимира Зеленского. На соответствующий вопрос он письменно ответил журналистке Надане Фридрихсон
Медведев ранее посетил Луганск, чтобы "лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий", пишет Фридрихсон в своем Telegram-канале.
"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", - написал Медведев Фридрихсон, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского.
Медведев сказал, что ему не страшно, и добавил: "Пусть нас боятся".
В четверг, 11 августа Дмитрий Медведев посетил ЛНР. В Луганске он встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным, провел совещание по вопросам обеспечения безопасности.
12 марта, 17:26Спецоперация«Военный трибунал» и «военные преступления». Слова, которые нужно выучить ЗеленскомуПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому нужно выучить слова «военный трибунал» и «военные преступления», потому что киевская власть совершила их уже с десяток. Соответствующее мнение в интервью для Украина.ру выразил президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов