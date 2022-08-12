Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру
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Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова
Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру
Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова
Комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Открытое письмо к главе МОН Сергею Шкарлету, Офису президента, Кабмину и профльному комитету Верховной Рады опубликовано 11 августа на сайте "Исторической правды"
2022-08-12T11:07
2022-08-12T11:07
новости
литература
дерусификация
николай васильевич гоголь
михаил булгаков
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Ранее в начале августа руководитель управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.Речь шла о таких творцах как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.
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новости, литература, дерусификация, николай васильевич гоголь, михаил булгаков
Новости, литература, дерусификация, Николай Васильевич Гоголь, Михаил Булгаков

Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова

11:07 12.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Балабанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Павел Балабанов
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Комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Открытое письмо к главе МОН Сергею Шкарлету, Офису президента, Кабмину и профльному комитету Верховной Рады опубликовано 11 августа на сайте "Исторической правды"
Наша позиция базируется на мысли широких профессиональных кругов и общественности, которым не безразлично будущее молодого поколения. Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии. (…) Недаром же говорят, что "следом за Пушкины приходит Путин".
Ранее в начале августа руководитель управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.
Речь шла о таких творцах как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.
Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.
Собрание сочинений русских классиков - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:33
Запретить всё. На Украине отменили «русскую» музыку и литературуВерховная Рада Украины запретила использование российской музыки в общественном пространстве страны. Кроме того, украинский парламент официально запретил импортировать и распространять любую издательскую продукцию из России и Белоруссии, фактически приравнивая это к преступлению
 
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