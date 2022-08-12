https://ukraina.ru/20220812/1037587782.html
Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова
Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру
Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова
Комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Открытое письмо к главе МОН Сергею Шкарлету, Офису президента, Кабмину и профльному комитету Верховной Рады опубликовано 11 августа на сайте "Исторической правды"
2022-08-12T11:07
2022-08-12T11:07
2022-08-12T11:07
новости
литература
дерусификация
николай васильевич гоголь
михаил булгаков
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Ранее в начале августа руководитель управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.Речь шла о таких творцах как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.
https://ukraina.ru/20220620/1034188227.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литература, дерусификация, николай васильевич гоголь, михаил булгаков
Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова
Комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Открытое письмо к главе МОН Сергею Шкарлету, Офису президента, Кабмину и профльному комитету Верховной Рады опубликовано 11 августа на сайте "Исторической правды"
Наша позиция базируется на мысли широких профессиональных кругов и общественности, которым не безразлично будущее молодого поколения. Русская литература глубоко инфицирована вирусами имперскости и мессианства, потому сохранение ее в школьных программах Украины нивелирует достижения нашей государственности и демократии. (…) Недаром же говорят, что "следом за Пушкины приходит Путин".
Ранее в начале августа руководитель управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.
Речь шла о таких творцах как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.
Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.