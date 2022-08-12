https://ukraina.ru/20220812/1037587782.html

Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова

Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова - 12.08.2022 Украина.ру

Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова

Комиссия при Министерстве Образования и Науки Украины потребовали у Владимира Зеленского убрать из школьной программы писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Открытое письмо к главе МОН Сергею Шкарлету, Офису президента, Кабмину и профльному комитету Верховной Рады опубликовано 11 августа на сайте "Исторической правды"

2022-08-12T11:07

2022-08-12T11:07

2022-08-12T11:07

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Ранее в начале августа руководитель управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко сообщил, что ряд русскоязычных писателей, чье творчество связано с Украиной, не попадет под дерусификацию и останется в школьных программах.Речь шла о таких творцах как Гоголь, Булгаков, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Илья Ильф и Евгений Петров.Также были названы конкретные произведения, рекомендованные для изучения в школах: "Ночь перед рождеством", "Ревизор", "Шинель" Гоголя, "Слепой музыкант" Короленко и "Собачье сердце" Булгакова. "Бабий Яр" Кузнецова и "12 стульев" Ильфа и Петрова" изучаются по выбору.

https://ukraina.ru/20220620/1034188227.html

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новости, литература, дерусификация, николай васильевич гоголь, михаил булгаков