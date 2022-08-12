https://ukraina.ru/20220812/1037581946.html

ВСУ обстреляли село в Курской области

ВСУ обстреляли село в Курской области - 12.08.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли село в Курской области

В пятницу, 12 августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-каналеп

2022-08-12T10:04

2022-08-12T10:04

2022-08-12T10:05

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В четверг, 11 августа ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. Власти зафиксировали более 25 прилетов по населенным пунктам. В Попово-Лежачах пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.

https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html

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новости, курская область, обстрелы, всу, село