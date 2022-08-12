ВСУ обстреляли село в Курской области - 12.08.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село в Курской области
ВСУ обстреляли село в Курской области - 12.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли село в Курской области
В пятницу, 12 августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-каналеп
2022-08-12T10:04
2022-08-12T10:05
новости
курская область
обстрелы
всу
село
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В четверг, 11 августа ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. Власти зафиксировали более 25 прилетов по населенным пунктам. В Попово-Лежачах пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.
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новости, курская область, обстрелы, всу, село
Новости, Курская область, обстрелы, ВСУ, село

ВСУ обстреляли село в Курской области

10:04 12.08.2022 (обновлено: 10:05 12.08.2022)
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramобломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
В пятницу, 12 августа украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-каналеп
К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена
Роман Старовойт
губернатор Курской области
В четверг, 11 августа ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. Власти зафиксировали более 25 прилетов по населенным пунктам. В Попово-Лежачах пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны, разрушен гараж, повреждены автомобили местных жителей. Также в результате обстрелов оборвались две линии электроснабжения.
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