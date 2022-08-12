ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков - 12.08.2022 Украина.ру
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ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков
ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков - 12.08.2022 Украина.ру
ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков
Евросоюз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из России. Об этом 11 августа написал в своем Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя статью обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке
2022-08-12T07:40
2022-08-12T07:41
эмбарго
алексей пушков
новости
ес
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По его словам, нынешняя ситуация показывает, что Европе придется тяжело без российской нефти.У Брюсселя, по словам Пушкова, еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго в полном соответствии официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. "В данном же случае выходит наоборот", - констатировал сенатор.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
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эмбарго, алексей пушков, новости, ес
Эмбарго, Алексей Пушков, Новости, ЕС

ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков

07:40 12.08.2022 (обновлено: 07:41 12.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Евросоюз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из России. Об этом 11 августа написал в своем Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя статью обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке
По его словам, нынешняя ситуация показывает, что Европе придется тяжело без российской нефти.

"Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию", - констатировал он.

У Брюсселя, по словам Пушкова, еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго в полном соответствии официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза.
"В данном же случае выходит наоборот", - констатировал сенатор.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 07:45
Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газВзаимно противоречивые позиции отдельных стран ЕС делают маловероятным принятие в ближайшее время какого-либо определённого решения по ограничению поставок российского газа. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
 
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