https://ukraina.ru/20220812/1037576428.html

ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков

ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков - 12.08.2022 Украина.ру

ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков

Евросоюз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из России. Об этом 11 августа написал в своем Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя статью обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке

2022-08-12T07:40

2022-08-12T07:40

2022-08-12T07:41

эмбарго

алексей пушков

новости

ес

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По его словам, нынешняя ситуация показывает, что Европе придется тяжело без российской нефти.У Брюсселя, по словам Пушкова, еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго в полном соответствии официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. "В данном же случае выходит наоборот", - констатировал сенатор.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.

https://ukraina.ru/20220721/1036674117.html

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2022

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эмбарго, алексей пушков, новости, ес