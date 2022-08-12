https://ukraina.ru/20220812/1037545772.html
Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного - 12.08.2022 Украина.ру
Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
Заявление Владимира Зеленского о необходимости высылки всех граждан России из стран Запада отражает дух нынешней украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов
2022-08-12T06:15
2022-08-12T06:15
2022-08-12T06:15
новости
владимир корнилов
владимир зеленский
русофобия
сергей лещенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/29/1034262975_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_4a28ebdab34c1deac33a025cb001d9ac.jpg
Он напомнил о призывах, постоянно раздающихся с контролируемых киевским режимом телеканалов, по сравнению с которыми "Зеленский ещё мягко выражается".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/29/1034262975_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_b0d198a26ce7cc2ec9c6b2fef1d024ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир корнилов, владимир зеленский, русофобия, сергей лещенко
Новости, Владимир Корнилов, Владимир Зеленский, Русофобия, Сергей Лещенко
Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
Заявление Владимира Зеленского о необходимости высылки всех граждан России из стран Запада отражает дух нынешней украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов
Он напомнил о призывах, постоянно раздающихся с контролируемых киевским режимом телеканалов, по сравнению с которыми "Зеленский ещё мягко выражается".
Тут и призыв Янины Соколовой убивать всех русских, призыв [Натальи] Мосейчук, ведущей "1+1", которая говорит о том, что нужно резать русских на курортах, и [экс-депутат Верховной Рады] Сергей Лещенко, который говорит, что ему нравится любоваться трупами русских. А тут — вот, высылать куда-то.
Владимир Корнилов
Политолог
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.