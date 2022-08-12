Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного - 12.08.2022 Украина.ру
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Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного - 12.08.2022 Украина.ру
Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
Заявление Владимира Зеленского о необходимости высылки всех граждан России из стран Запада отражает дух нынешней украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов
2022-08-12T06:15
2022-08-12T06:15
новости
владимир корнилов
владимир зеленский
русофобия
сергей лещенко
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Он напомнил о призывах, постоянно раздающихся с контролируемых киевским режимом телеканалов, по сравнению с которыми "Зеленский ещё мягко выражается".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир корнилов, владимир зеленский, русофобия, сергей лещенко
Новости, Владимир Корнилов, Владимир Зеленский, Русофобия, Сергей Лещенко

Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного

06:15 12.08.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Заявление Владимира Зеленского о необходимости высылки всех граждан России из стран Запада отражает дух нынешней украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов
Он напомнил о призывах, постоянно раздающихся с контролируемых киевским режимом телеканалов, по сравнению с которыми "Зеленский ещё мягко выражается".

Тут и призыв Янины Соколовой убивать всех русских, призыв [Натальи] Мосейчук, ведущей "1+1", которая говорит о том, что нужно резать русских на курортах, и [экс-депутат Верховной Рады] Сергей Лещенко, который говорит, что ему нравится любоваться трупами русских. А тут — вот, высылать куда-то.

Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
Политолог
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир КорниловВладимир ЗеленскийРусофобияСергей Лещенко
 
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