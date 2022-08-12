https://ukraina.ru/20220812/1037545772.html

Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного

Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного - 12.08.2022 Украина.ру

Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного

Заявление Владимира Зеленского о необходимости высылки всех граждан России из стран Запада отражает дух нынешней украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

2022-08-12T06:15

2022-08-12T06:15

2022-08-12T06:15

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владимир корнилов

владимир зеленский

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Он напомнил о призывах, постоянно раздающихся с контролируемых киевским режимом телеканалов, по сравнению с которыми "Зеленский ещё мягко выражается".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир корнилов, владимир зеленский, русофобия, сергей лещенко