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Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа
Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа - 11.08.2022 Украина.ру
Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа
"Укрнафта" продала сжиженный газ по цене в два раза ниже рыночной, остатки непроданного газа арестовали и передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. Об этом 11 августа сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины
2022-08-11T16:28
2022-08-11T16:28
2022-08-11T16:28
укрнафта
газ
новости
арест
аукцион
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В апреле 2022 года "Укрнафта" подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. Победителями признали двух участников, которые предложили по 28 тыс. гривен за тонну, хотя в тот же день эти компании могли купить газ по 55 тыс. гривен за тонну сжиженного газа.Сумма ущерба может составить около 300 млн гривен, подсчитали в государственном бюро расследований. Газ арестовали в рамках уголовного дела по незаконной продаже газа "Укрнафтой" в апреле-мае 2022 года.В июне в ГБР сообщили об аресте 14 тыс. тонн проданного газа.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
укрнафта, газ, новости, арест, аукцион
Укрнафта, газ, Новости, арест, аукцион
Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа
"Укрнафта" продала сжиженный газ по цене в два раза ниже рыночной, остатки непроданного газа арестовали и передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. Об этом 11 августа сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины
В апреле 2022 года "Укрнафта" подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. Победителями признали двух участников, которые предложили по 28 тыс. гривен за тонну, хотя в тот же день эти компании могли купить газ по 55 тыс. гривен за тонну сжиженного газа.
Сумма ущерба может составить около 300 млн гривен, подсчитали в государственном бюро расследований. Газ арестовали в рамках уголовного дела по незаконной продаже газа "Укрнафтой" в апреле-мае 2022 года.
В июне в ГБР сообщили об аресте 14 тыс. тонн проданного газа.