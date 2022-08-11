Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа - 11.08.2022 Украина.ру
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Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа
Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа - 11.08.2022 Украина.ру
Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа
"Укрнафта" продала сжиженный газ по цене в два раза ниже рыночной, остатки непроданного газа арестовали и передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. Об этом 11 августа сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины
2022-08-11T16:28
2022-08-11T16:28
укрнафта
газ
новости
арест
аукцион
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В апреле 2022 года "Укрнафта" подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. Победителями признали двух участников, которые предложили по 28 тыс. гривен за тонну, хотя в тот же день эти компании могли купить газ по 55 тыс. гривен за тонну сжиженного газа.Сумма ущерба может составить около 300 млн гривен, подсчитали в государственном бюро расследований. Газ арестовали в рамках уголовного дела по незаконной продаже газа "Укрнафтой" в апреле-мае 2022 года.В июне в ГБР сообщили об аресте 14 тыс. тонн проданного газа.
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укрнафта, газ, новости, арест, аукцион
Укрнафта, газ, Новости, арест, аукцион

Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа

16:28 11.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗдание компании ОАО "Укрнафта"
Здание компании ОАО Укрнафта - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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"Укрнафта" продала сжиженный газ по цене в два раза ниже рыночной, остатки непроданного газа арестовали и передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. Об этом 11 августа сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины
В апреле 2022 года "Укрнафта" подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. Победителями признали двух участников, которые предложили по 28 тыс. гривен за тонну, хотя в тот же день эти компании могли купить газ по 55 тыс. гривен за тонну сжиженного газа.
Сумма ущерба может составить около 300 млн гривен, подсчитали в государственном бюро расследований. Газ арестовали в рамках уголовного дела по незаконной продаже газа "Укрнафтой" в апреле-мае 2022 года.
В июне в ГБР сообщили об аресте 14 тыс. тонн проданного газа.
 
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