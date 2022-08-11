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Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска - 11.08.2022 Украина.ру
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска
Русские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T16:30
2022-08-11T16:30
2022-08-11T16:30
новости
артемовск
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Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны, рассуждает специалист.Тем не менее, с нашей стороны в Артемовске есть существенное огневое преимущество, и оно реализуется. Мы делаем ставку на уничтожение живой силы и техники противника. И за счет перемалывания идет постепенное продвижение вперед, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска
Русские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны, рассуждает специалист.
"Важно понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение наших войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам", - указал Рожин.
Тем не менее, с нашей стороны в Артемовске есть существенное огневое преимущество, и оно реализуется. Мы делаем ставку на уничтожение живой силы и техники противника. И за счет перемалывания идет постепенное продвижение вперед, заключил собеседник издания.