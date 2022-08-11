https://ukraina.ru/20220811/1037557392.html

Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска

Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска - 11.08.2022 Украина.ру

Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска

Русские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T16:30

2022-08-11T16:30

2022-08-11T16:30

новости

артемовск

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Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны, рассуждает специалист.Тем не менее, с нашей стороны в Артемовске есть существенное огневое преимущество, и оно реализуется. Мы делаем ставку на уничтожение живой силы и техники противника. И за счет перемалывания идет постепенное продвижение вперед, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск