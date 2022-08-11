Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037557392.html
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска - 11.08.2022 Украина.ру
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска
Русские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T16:30
2022-08-11T16:30
новости
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны, рассуждает специалист.Тем не менее, с нашей стороны в Артемовске есть существенное огневое преимущество, и оно реализуется. Мы делаем ставку на уничтожение живой силы и техники противника. И за счет перемалывания идет постепенное продвижение вперед, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артемовск
Новости, Артемовск

Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска

16:30 11.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Русские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Взятие этих поселков позволит продвигаться к юго-восточным окраинам города и начать штурм с нескольких направлений. Желательно еще продвинутся к Артемовску с северо-востока, но там пока противник тоже сохраняет целостность обороны, рассуждает специалист.
"Важно понимать, что группировка противника в районе Артемовска достаточно серьезная. У них еще достаточно артиллерии и РСЗО, которые затрудняют продвижение наших войск, потому что они могут вести концентрированный огонь по определенным квадратам", - указал Рожин.
Тем не менее, с нашей стороны в Артемовске есть существенное огневое преимущество, и оно реализуется. Мы делаем ставку на уничтожение живой силы и техники противника. И за счет перемалывания идет постепенное продвижение вперед, заключил собеседник издания.
 
НовостиАртемовск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
17:38Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
17:30Деньги есть: резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд
17:26Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
17:24"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео
17:20Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля
17:02Украина пытается установить контакт с Россией через Швейцарию. А та ведёт хитрую игру
16:54Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕО
16:50McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
16:49"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии
16:46Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами
16:44Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко"
16:35Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов
16:32МИД Украины хочет поключить еще один порт к зерновой сделке
16:30Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска
16:28Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа
16:20Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами
16:20Травят за здравый смысл. Киевского ученого хотят лишить званий за неприятие украинизации
16:15Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие – Килинкаров
16:12Потери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августа
Лента новостейМолния