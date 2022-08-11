https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html

Потери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августа

Потери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августа - 11.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августа

Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует запрет на посещение туристами из РФ Европы

2022-08-11T16:12

2022-08-11T16:12

2022-08-11T16:26

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Днём 11 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — отметил Конашенков.Он сообщил, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населённых пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области.«Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники», — рассказал Конашенков.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой Народной Республики.Истребительной авиацией ВКС России был сбит вертолёт Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичанск в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня», — отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 146 вертолётов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники.Пенсии в БердянскеВ Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше 10 тысяч рублей, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко.«Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе», — заявил Сауленко в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.По словам главы администрации, единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что в два раза больше украинской пенсии у 60% населения.«Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерасчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей», — сказал Сауленко.Днём ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о том, как в области пенсионеры и люди с ограниченными возможностями получают материальную помощь в 10 тысяч рублей. Рогов отметил, что, по словам пенсионеров, предыдущая власть о них так не заботилась.«Украинская пенсия была маленькая, а это, мы считаем, хорошая помощь. У нас пенсия была 1 500–2 500 гривен (2 250–3 750 рублей), поэтому поддержка ощутима, спасибо правительству России», — процитировал Рогов одного из пенсионеров у себя в Telegram-канале.По словам Рогова, эти люди были не нужны Украине, теперь о них заботится Россия. «Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вы мои спасители дорогие!», — сказала одна из пенсионерок Мелитопольского района.По словам Рогова, улучшить жизнь к лучшему поможет запланированный референдум о воссоединении с Россией.«Жители Запорожской области ждут референдум как самое важное событие, которое изменит их жизнь к лучшему», — указал он.Тем временем в регионе налаживают мирную жизнь.Европа не для всехИнициатива Украины по ограничению возможности для граждан России посещать Европу набирает обороты в ЕС, заявил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.«Латвия уже прекратила выдачу виз. Финляндия и Эстония поддержали такие планы. Вскоре тему обсудят на уровне Евросоюза», — отметил Кулеба.Министр отметил, что Украина не воспринимает аргумент о том, что якобы такой шаг ограничит возможность выезда для россиян, которые не поддерживают власть.«Для преследуемых людей всегда останется возможность политического убежища. А вот российские туристы в футболках СССР, буквами Z и все остальные подобные им не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам», — заявил Кулеба.Заявление Кулебы поддержал спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.Ранее стало известно, что через неделю в Эстонии вступит в силу решение, согласно которому в страну не будут пускать россиян, с выданными Эстонией шенгенскими визами.Кроме того, 10 августа министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.При этом для туристической отрасли некоторых стран Европы такое решение будет иметь негативные последствия.«Я думаю, что несчастные, лишенные возможности за 50 евро получить салат из трех листьев подвявшей капусты с тремя размороженными креветками в парижском ресторане, насладиться стаями потрясающе умных крыс под Эйфелевой, взять пропуканный лежак на пляже, получить гостишку пять звезд с уровнем трёх, выбитое окно в машине в первую же ночь пребывания в центре столицы какого-то милого государства, после этого получить разводящих руками "бывает, тут так всегда" полицейских, незабываемые виды бомжей и спящих под ногами нищих, получив другие прелести, но открыв для себя иные направления, будут сильно удивлены. И самое плохое — поняв, что в той же Азии сервис ушел намного дальше, они не вернутся», — прокомментировал решение европейцев медиаэксперт Анатолий Шарий.Он отметил, что это решение ударит по туризму в ЕС.«Высокомерие тех, кто считает, что красота горных озер или архитектуры, которая создана не ими, является эксклюзивом, позволяющим рассказывать о "привилегии посещения", не вызывало бы удивления в 17-м веке. Но в 21-м веке — это очередной привычный выстрел в ногу себе», — отметил он.Примечательно, что США уже заявили, что не будут ограничивать посещение россиянами своей страны.

https://ukraina.ru/20220811/1037536230.html

https://ukraina.ru/20220811/1037529114.html

https://ukraina.ru/20220810/1037515369.html

https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив