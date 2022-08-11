Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие – Килинкаров
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Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие, и американская военная промышленность могла продавать свои виды вооружения, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
По его мнению, Украину превратили в полигон для испытания всех видов вооружения, а также в рекламное агентство.
Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие. Сначала это были "Джавелины", потом это были NLAW, теперь это "Хаймарсы", завтра еще что-то будет – и все это будут рекламировать в мировых СМИ для того, чтобы американская военная промышленность могла продавать свои виды вооружения.
Он рассказал, что США рекламируют свое оружие на Украине, показывают несколько установок изменили ход военных действий, хотя на самом деле этого не происходит, но после этого их технику начинают покупать другие страны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.