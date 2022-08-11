https://ukraina.ru/20220811/1037554927.html

Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие – Килинкаров

Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие – Килинкаров - 11.08.2022 Украина.ру

Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие – Килинкаров

Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие, и американская военная промышленность могла продавать свои виды вооружения, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-08-11T16:15

2022-08-11T16:15

2022-08-11T16:15

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По его мнению, Украину превратили в полигон для испытания всех видов вооружения, а также в рекламное агентство.Он рассказал, что США рекламируют свое оружие на Украине, показывают несколько установок изменили ход военных действий, хотя на самом деле этого не происходит, но после этого их технику начинают покупать другие страны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036918754.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, запад, реклама, оружие