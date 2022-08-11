Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула - 11.08.2022 Украина.ру
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Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула
Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула - 11.08.2022 Украина.ру
Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула
Сейчас поступают сообщения о продвижении союзных войск в Марьинке, но пока мало фото и видео о том, которые бы подтвердили это продвижение. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T15:50
2022-08-11T15:50
новости
всу
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Непонятно, где именно проходит это продвижение. Потому что фото и видео за терриконом с нашей стороны не представлено, а до террикона мы доходили еще весной, сетует специалист.Если говорить об уничтожении авдеевской группировки в целом, то сейчас важно дозачистить Пески, а потом установить контроль над Первомайским и Водяным, чтобы наступать на запад Донбасса и установить огневой контроль над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.
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Новости, ВСУ

Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула

15:50 11.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сейчас поступают сообщения о продвижении союзных войск в Марьинке, но пока мало фото и видео о том, которые бы подтвердили это продвижение. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Непонятно, где именно проходит это продвижение. Потому что фото и видео за терриконом с нашей стороны не представлено, а до террикона мы доходили еще весной, сетует специалист.
"Марьинка — это крупный укрепрайон. Да, мы его с севера поджали, есть продвижение в самом поселке, но оно не столь значительное, чтобы говорить о том, что оборона противника в Марьинке рухнула. Не рухнула. Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление, чтобы сдерживать наше наступление и в Марьинке, и на ее окраине", - подчеркнул Рожин.
Если говорить об уничтожении авдеевской группировки в целом, то сейчас важно дозачистить Пески, а потом установить контроль над Первомайским и Водяным, чтобы наступать на запад Донбасса и установить огневой контроль над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.
 
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