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Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула

Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула - 11.08.2022 Украина.ру

Что там с терриконом? Военный эксперт о том, почему оборона ВСУ до сих пор не рухнула

Сейчас поступают сообщения о продвижении союзных войск в Марьинке, но пока мало фото и видео о том, которые бы подтвердили это продвижение. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T15:50

2022-08-11T15:50

2022-08-11T15:50

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Непонятно, где именно проходит это продвижение. Потому что фото и видео за терриконом с нашей стороны не представлено, а до террикона мы доходили еще весной, сетует специалист.Если говорить об уничтожении авдеевской группировки в целом, то сейчас важно дозачистить Пески, а потом установить контроль над Первомайским и Водяным, чтобы наступать на запад Донбасса и установить огневой контроль над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу