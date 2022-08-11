Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ
Присоединившись к санкциям и становясь на сторону официального Киева, Швейцария утратила свой нейтральный статус, заявил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в ходе брифинга, передает РИА Новости
Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи.
Накануне официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что государство готово представлять интересы Украины в России, если в Москве примут это предложение.
Ранее, в начале августа, власти Швейцарии заморозили активы российского Сбербанка.
24 апреля, 10:52Швейцария препятствует поставкам немецкого оружия на УкраинуШвейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав отправку туда боеприпасов швейцарского производства, используемых в немецких боевых машинах пехоты. Об этом сообщила 23 апреля швейцарская газета SonntagsZeitung