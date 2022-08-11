Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ - 11.08.2022 Украина.ру
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Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ
Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ - 11.08.2022 Украина.ру
Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ
Присоединившись к санкциям и становясь на сторону официального Киева, Швейцария утратила свой нейтральный статус, заявил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в ходе брифинга, передает РИА Новости
2022-08-11T15:12
2022-08-11T15:12
новости
швейцария
мид
дипломатия
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Накануне официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что государство готово представлять интересы Украины в России, если в Москве примут это предложение.Ранее, в начале августа, власти Швейцарии заморозили активы российского Сбербанка.
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новости, швейцария, мид, дипломатия
Новости, Швейцария, МИД, дипломатия

Швейцария лишилась статуса нейтрального государства – МИД РФ

15:12 11.08.2022
 
© CC0, PixabayШвейцария флаг
Швейцария флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Присоединившись к санкциям и становясь на сторону официального Киева, Швейцария утратила свой нейтральный статус, заявил 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в ходе брифинга, передает РИА Новости
Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи.
Накануне официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что государство готово представлять интересы Украины в России, если в Москве примут это предложение.
Ранее, в начале августа, власти Швейцарии заморозили активы российского Сбербанка.
Швейцария флаг
24 апреля, 10:52
Швейцария препятствует поставкам немецкого оружия на УкраинуШвейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав отправку туда боеприпасов швейцарского производства, используемых в немецких боевых машинах пехоты. Об этом сообщила 23 апреля швейцарская газета SonntagsZeitung
 
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