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Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО

Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО - 04.10.2024 Украина.ру

Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО

Случается, что комментаторы хода СВО не знают современных реалий ведения боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-04T04:30

2024-10-04T04:30

2024-10-04T04:30

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Оценивая ряд критических публикаций в телеграм-каналах на тему возможного прорыва обороны ВСУ в Донбассе механизированными корпусами, Мягков заметил: за почти восемь десятилетий многое изменилось, в том числе и в военной организации, и в планировании боевых действий.Во время прошлой войны, после взлома обороны при господстве в воздухе была возможность осуществлять глубокие прорывы и окружать противника. Однако в наши дни, при массовом использовании БПЛА, сделать это так же быстро будет невозможно, уверен Мягков."Конечно же, танковые войска остаются важными для наступления. Солдат не побежит вперед просто так. Ему нужна бронетехника и автомобили. Но он должен быть прикрыт с воздуха. Нам для быстрого наступления нужно такое количество БПЛА, которое бы в разы превышало нынешнее наше количество. И нам нужно столько же надежного РЭБа, чтобы подавлять вражеские дроны,- сказал Мягков. - Я уже не говорю про самоходную артиллерию и другие огневые средства, которые мы сегодня используем".По мнению Мягкова, даже без всего этого продвижение войск сдержит риск попадания в "огневой мешок" с потерями и последующим вынужденным отступлением. Поэтому есть смысл оставаться на тех позициях, которые позволят гарантированно уничтожать противника."Признание Украиной своего поражения может произойти не в следствие того, что мы возьмем Киев, Одессу или Львов, а потому, что ее армия перестанет эффективно сопротивляться и фронт распадется", - подчеркнул научный директор РВИО.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТем временем Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине

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новости, украина, россия, донбасс, михаил мягков, всу, бпла, сво, великая отечественная война, эксперты, блоггеры, военное положение, история ссср, дроны