Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057848971.html
Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО
Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО - 04.10.2024 Украина.ру
Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО
Случается, что комментаторы хода СВО не знают современных реалий ведения боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-04T04:30
2024-10-04T04:30
новости
украина
россия
донбасс
михаил мягков
всу
бпла
сво
великая отечественная война
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1c/1050566766_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_1605abe4f9c92b2ca720b13f64d93a34.jpg
Оценивая ряд критических публикаций в телеграм-каналах на тему возможного прорыва обороны ВСУ в Донбассе механизированными корпусами, Мягков заметил: за почти восемь десятилетий многое изменилось, в том числе и в военной организации, и в планировании боевых действий.Во время прошлой войны, после взлома обороны при господстве в воздухе была возможность осуществлять глубокие прорывы и окружать противника. Однако в наши дни, при массовом использовании БПЛА, сделать это так же быстро будет невозможно, уверен Мягков."Конечно же, танковые войска остаются важными для наступления. Солдат не побежит вперед просто так. Ему нужна бронетехника и автомобили. Но он должен быть прикрыт с воздуха. Нам для быстрого наступления нужно такое количество БПЛА, которое бы в разы превышало нынешнее наше количество. И нам нужно столько же надежного РЭБа, чтобы подавлять вражеские дроны,- сказал Мягков. - Я уже не говорю про самоходную артиллерию и другие огневые средства, которые мы сегодня используем".По мнению Мягкова, даже без всего этого продвижение войск сдержит риск попадания в "огневой мешок" с потерями и последующим вынужденным отступлением. Поэтому есть смысл оставаться на тех позициях, которые позволят гарантированно уничтожать противника."Признание Украиной своего поражения может произойти не в следствие того, что мы возьмем Киев, Одессу или Львов, а потому, что ее армия перестанет эффективно сопротивляться и фронт распадется", - подчеркнул научный директор РВИО.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТем временем Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине
украина
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1c/1050566766_109:0:1173:798_1920x0_80_0_0_d451cb1054e3e0533d71917fcaa45cc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, донбасс, михаил мягков, всу, бпла, сво, великая отечественная война, эксперты, блоггеры, военное положение, история ссср, дроны
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Михаил Мягков, ВСУ, БПЛА, СВО, Великая Отечественная война, эксперты, блоггеры, военное положение, история СССР, дроны

Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО

04:30 04.10.2024
 
научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Читать в
Случается, что комментаторы хода СВО не знают современных реалий ведения боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Оценивая ряд критических публикаций в телеграм-каналах на тему возможного прорыва обороны ВСУ в Донбассе механизированными корпусами, Мягков заметил: за почти восемь десятилетий многое изменилось, в том числе и в военной организации, и в планировании боевых действий.
"Люди, которые так рассуждают, не чувствуют происходящего на фронте и не знают о сегодняшних способах ведения боевых действий, которые поменялись со времен Великой Отечественной войны", - сказал научный директор РВИО.
Во время прошлой войны, после взлома обороны при господстве в воздухе была возможность осуществлять глубокие прорывы и окружать противника. Однако в наши дни, при массовом использовании БПЛА, сделать это так же быстро будет невозможно, уверен Мягков.
"Конечно же, танковые войска остаются важными для наступления. Солдат не побежит вперед просто так. Ему нужна бронетехника и автомобили. Но он должен быть прикрыт с воздуха. Нам для быстрого наступления нужно такое количество БПЛА, которое бы в разы превышало нынешнее наше количество. И нам нужно столько же надежного РЭБа, чтобы подавлять вражеские дроны,- сказал Мягков. - Я уже не говорю про самоходную артиллерию и другие огневые средства, которые мы сегодня используем".
По мнению Мягкова, даже без всего этого продвижение войск сдержит риск попадания в "огневой мешок" с потерями и последующим вынужденным отступлением. Поэтому есть смысл оставаться на тех позициях, которые позволят гарантированно уничтожать противника.
"Признание Украиной своего поражения может произойти не в следствие того, что мы возьмем Киев, Одессу или Львов, а потому, что ее армия перестанет эффективно сопротивляться и фронт распадется", - подчеркнул научный директор РВИО.
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Тем временем Россия выпустила по энергообъектам более 1,4 тыс. ракет и полтысячи дронов, посчитали на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассМихаил МягковВСУБПЛАСВОВеликая Отечественная войнаэкспертыблоггерывоенное положениеистория СССРдроны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
08:22Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября
08:06Главное за ночь 4 октября
08:00Как Галичина стала австрийской
07:50ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны
07:29США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
07:14"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара
06:27Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал"
05:50Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
05:41Разворовал Минобороны и шантажирует компроматом. Чем занимается бывший министр обороны Украины Гриценко
05:27Опасная для премьера Британии музыка Шостаковича, театр в огне и смерть легенды. Обзор событий культуры
05:18Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
05:17Михаил Поликарпов: Россия ждет ноября для прорыва к Курахово, а ВСУ на "Южмаше" готовят ей новые проблемы
05:00"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков
04:45Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"
04:30Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО
04:15Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю
04:00Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру
03:45"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких
03:30Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния