https://ukraina.ru/20220811/1037539876.html

"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе

"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе - 11.08.2022 Украина.ру

"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе

Аналитик римского Института высших геополитических исследований и смежных наук, журналист Элизео Бертолази рассказал в интервью "Российской газете", что собирается снять документальный фильм о Донбассе. На днях он вместе с другими иностранными журналистами посетил народные республики

2022-08-11T12:55

2022-08-11T12:55

2022-08-11T12:56

новости

журналист

немецкий

донбасс

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По слова Бертолази, фильм будет называться "Люди без мира", а операторами на проекте будут специалисты из Санкт-Петербурга.Бертолази подчеркнул, он был первым иностранным корреспондентом в донецком аэропорте в 2014 году. Он рассказывает, что масштаб разрушений поразил его, он "то и дело хватался за сердце". Журналист объяснил – он видел аэропорт Донецка до начала боевых действий.По его мнению, в настоящее время идет циничная и неприкрытая информационная война, даже собственные коллеги не верят его кадрам информации из Донбасса.Бертолази много бывал на Украине до Майдана и войны, поэтому, заключил он, ему "очень жаль, что той Украины, которая была раньше, больше нет."

https://ukraina.ru/20210322/1030899631.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, журналист, немецкий, донбасс