"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе - 11.08.2022 Украина.ру
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"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе
"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе - 11.08.2022 Украина.ру
"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе
Аналитик римского Института высших геополитических исследований и смежных наук, журналист Элизео Бертолази рассказал в интервью "Российской газете", что собирается снять документальный фильм о Донбассе. На днях он вместе с другими иностранными журналистами посетил народные республики
2022-08-11T12:55
2022-08-11T12:56
новости
журналист
немецкий
донбасс
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По слова Бертолази, фильм будет называться "Люди без мира", а операторами на проекте будут специалисты из Санкт-Петербурга.Бертолази подчеркнул, он был первым иностранным корреспондентом в донецком аэропорте в 2014 году. Он рассказывает, что масштаб разрушений поразил его, он "то и дело хватался за сердце". Журналист объяснил – он видел аэропорт Донецка до начала боевых действий.По его мнению, в настоящее время идет циничная и неприкрытая информационная война, даже собственные коллеги не верят его кадрам информации из Донбасса.Бертолази много бывал на Украине до Майдана и войны, поэтому, заключил он, ему "очень жаль, что той Украины, которая была раньше, больше нет."
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новости, журналист, немецкий, донбасс
Новости, журналист, немецкий, Донбасс

"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе

12:55 11.08.2022 (обновлено: 12:56 11.08.2022)
 
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- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Аналитик римского Института высших геополитических исследований и смежных наук, журналист Элизео Бертолази рассказал в интервью "Российской газете", что собирается снять документальный фильм о Донбассе. На днях он вместе с другими иностранными журналистами посетил народные республики
По слова Бертолази, фильм будет называться "Люди без мира", а операторами на проекте будут специалисты из Санкт-Петербурга.
Мы ищем разных людей, чтобы рассказать их истории. Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания. Как тебе объяснить? Строитель, врач, учитель, священник, музыкант. Самое важное, что у людей есть, — надежда. Надежда — это сила.
Бертолази подчеркнул, он был первым иностранным корреспондентом в донецком аэропорте в 2014 году. Он рассказывает, что масштаб разрушений поразил его, он "то и дело хватался за сердце". Журналист объяснил – он видел аэропорт Донецка до начала боевых действий.
По его мнению, в настоящее время идет циничная и неприкрытая информационная война, даже собственные коллеги не верят его кадрам информации из Донбасса.
Бертолази много бывал на Украине до Майдана и войны, поэтому, заключил он, ему "очень жаль, что той Украины, которая была раньше, больше нет."
Ринат Ахметов
22 марта 2021, 11:10
Украинская армия боялась атаковать аэропорт Донецка из-за Ахметова — ТурчиновБывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе не хотели атаковать Донецкий аэропорт, потому что боялись действий олигарха Рината Ахметова, у которого в регионе сосредоточен бизнес. Об этом он рассказал 21 марта в интервью «Эспрессо»
 
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