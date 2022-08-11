https://ukraina.ru/20220811/1037536230.html

Хроника событий на Украине на 12:00 11 августа

Хроника событий на Украине на 12:00 11 августа - 11.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 11 августа

МИД РФ заявил о ядерном терроризме со стороны Украины. ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о создании "военного "Амазона"

2022-08-11T12:00

2022-08-11T12:00

2022-08-11T13:10

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 70 раз нанесли удары по территорию республики.«На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на горловском — артиллерию 152, 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 423 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка, Михайловка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц в Кировском, Куйбышевском, Калининском районах Донецка, Зайцево. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Кировском, Киевском, Петровском, Куйбышевском, Калининском районах Донецка», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.Огнём украинской артиллерии было повреждено 53 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Калининском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Старомихайловке, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, представительство рассказало, что по оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ кассетами с минами.Так, в Донецке в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» был ранен ребёнок 2007 года рождения. В целом же на 09:00 11 августа в республике зарегистрированы уже 37 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«В течение 10 августа ими очищено более 8 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Воеводовка и Кудряшовка», — отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Ядерный терроризмОбстрелы Украиной территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.«За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», — отметил Нечаев на брифинге.Утром 11 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС.«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА», — написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, ПВО России все атаки ракет и беспилотников отразила.«Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём», — подчеркнул Рогов.На 11 августа Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с обстрелами украинскими вооружёнными силами Запорожской АЭС. При этом, как сообщили СМИ, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ в качестве докладчика.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.При этом Гросси избегает назвать того, кто наносит удары по ЗАЭС, а страны Запада и вовсе призвали передать станцию под контроль Украины.ВСУ наносят удары не только по Запорожской АЭС. Так, вечером 10 августа Украина нанесла удар по пивзаводу в Донецке, итогом чего стала утечка аммиака.«Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях. Тому подтверждения — вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку», — прокомментировал удары ВСУ посол ДНР в России Родион Мирошник.По его мнению, произошедшее является «ещё одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева».«Военный "Амазон"»Министр обороны Алексей Резников в интервью «Украинской правде» рассказал, как видит работу созданного недавно Агентства оборонных закупок.«У меня моя амбиция, чтобы это агентство должно быть не просто спецэкспортером, а это должен быть в идеале такой военный "Амазон". Когда кто-то обращается за необходимостью, а кто-то делает предложение. Это моя мечта, чтобы там были все известные производители в мире, кроме российских, конечно, те, которым мы доверяем, они были там напрямую в реестре и имели возможность без посредников нам поставлять напрямую продукцию», — подчеркнул Резников.Он пообещал, что «первый контракт, который будет на агентстве, это будет какой-то понятный с абсолютно известной публичной компанией». При этом он не захотел раскрывать детали.По словам главы Минобороны Украины, одной из причин создания Агентства была необходимость сделать закупки прозрачными, исключить коррупционную составляющую. Резников обвинил украинских коммерсантов в том, что, несмотря на военное положение, они так и стремятся извлечь свою выгоду, а не привезти оружие.Резников также прокомментировал слухи о том, что назначить руководителем Агентства Дениса Шарапова его убедил глава Офиса президента Андрей Ермак, чьим бизнес-партнёром Шарапов был в прошлом.«На меня в принципе нельзя влиять. Даже при том, что мы лично знакомы с Андреем Борисовичем, но на меня никто не влияет на принятие кадровых решений», — подчеркнул Резников.Он заявил, что согласно договоренностям с президентом Украины Владимиром Зеленским, команду он формирует самостоятельно. При этом Шарапова на должность ему «согласовывали три недели».Западное оружие Украина активно использует в том числе и для атак на гражданскую инфраструктуру, о чём ранее не раз заявляли в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Так, РСЗО HIMARS ВСУ применяли для ударов по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту у Каховской ГЭС. Это признавали и украинские военные.

https://ukraina.ru/20220811/1037529114.html

https://ukraina.ru/20220810/1037515369.html

https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html

https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив