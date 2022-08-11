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ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС

ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС - 11.08.2022 Украина.ру

ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС

За ночь система ПВО отразили череду атак ударных беспилотников ВСУ и тяжелой артиллерии по Энергодару и ЗАЭС, об этом 11 августа сообщил замглавы Запорожской ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-08-11T10:52

2022-08-11T10:52

2022-08-11T10:52

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Он добавил, что все атаки были отражены, а огневые позиции украинской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём.Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима.

https://ukraina.ru/20220808/1037424946.html

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новости, запорожская аэс, обстрелы, пво, рогов, всу, украина