https://ukraina.ru/20220811/1037531805.html
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС
За ночь система ПВО отразили череду атак ударных беспилотников ВСУ и тяжелой артиллерии по Энергодару и ЗАЭС, об этом 11 августа сообщил замглавы Запорожской ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-11T10:52
2022-08-11T10:52
2022-08-11T10:52
новости
запорожская аэс
обстрелы
пво
рогов
всу
украина
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Он добавил, что все атаки были отражены, а огневые позиции украинской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём.Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, обстрелы, пво, рогов, всу, украина
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, ПВО, Рогов, ВСУ, Украина
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС
За ночь система ПВО отразили череду атак ударных беспилотников ВСУ и тяжелой артиллерии по Энергодару и ЗАЭС, об этом 11 августа сообщил замглавы Запорожской ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжёлой артиллерии и ударными БПЛА.
Он добавил, что все атаки были отражены, а огневые позиции украинской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима.