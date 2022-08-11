ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
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ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС
За ночь система ПВО отразили череду атак ударных беспилотников ВСУ и тяжелой артиллерии по Энергодару и ЗАЭС, об этом 11 августа сообщил замглавы Запорожской ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-11T10:52
2022-08-11T10:52
новости
запорожская аэс
обстрелы
пво
рогов
всу
украина
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Он добавил, что все атаки были отражены, а огневые позиции украинской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём.Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима.
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новости, запорожская аэс, обстрелы, пво, рогов, всу, украина
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, ПВО, Рогов, ВСУ, Украина

ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭС

10:52 11.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За ночь система ПВО отразили череду атак ударных беспилотников ВСУ и тяжелой артиллерии по Энергодару и ЗАЭС, об этом 11 августа сообщил замглавы Запорожской ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжёлой артиллерии и ударными БПЛА.
Он добавил, что все атаки были отражены, а огневые позиции украинской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима.
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