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Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО

Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО - 11.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО

В России действует закон о неразглашении потерь в мирное время, потому что война Украине официально не объявлена. Предусматривается уголовная ответственность за раскрытие потерь или спекуляции в этом вопросе. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T11:00

2022-08-11T11:00

2022-08-11T11:00

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Это не значит, что потерь нет. Каждый день наша армия несет потери убитыми и ранеными. Потому что мы имеем фронт протяженностью более тысячи километров, на большинстве участков которого идут интенсивные бои с применением артиллерийских, ракетных и иных вооружений, подчеркнул Рожин.Реальные потери сторон будут известны после окончания кампании на Украине в рамках различных демографических исследований, по образцу того, как это сделал генерал Кривошеев в своем труде о потерях СССР и России в войнах 20 века, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, потери, россия