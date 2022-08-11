Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО
Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО
В России действует закон о неразглашении потерь в мирное время, потому что война Украине официально не объявлена. Предусматривается уголовная ответственность за раскрытие потерь или спекуляции в этом вопросе. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T11:00
2022-08-11T11:00
новости
сво
потери
россия
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Это не значит, что потерь нет. Каждый день наша армия несет потери убитыми и ранеными. Потому что мы имеем фронт протяженностью более тысячи километров, на большинстве участков которого идут интенсивные бои с применением артиллерийских, ракетных и иных вооружений, подчеркнул Рожин.Реальные потери сторон будут известны после окончания кампании на Украине в рамках различных демографических исследований, по образцу того, как это сделал генерал Кривошеев в своем труде о потерях СССР и России в войнах 20 века, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, потери, россия
Новости, СВО, потери, Россия

Военный эксперт рассказал, когда Минобороны обновит данные о потерях русских войск в СВО

11:00 11.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкпрощание с Владимиром Жогой
прощание с Владимиром Жогой - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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В России действует закон о неразглашении потерь в мирное время, потому что война Украине официально не объявлена. Предусматривается уголовная ответственность за раскрытие потерь или спекуляции в этом вопросе. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
"Вопрос потерь всегда достаточно болезненный, потому что войны без потерь не бывает. Задача командования — делать все, чтобы избегать ненужных потерь из-за неподготовленных атак на оборудованные позиции или ударов из HIMARS`ов по складам", - указал специалист.
Это не значит, что потерь нет. Каждый день наша армия несет потери убитыми и ранеными. Потому что мы имеем фронт протяженностью более тысячи километров, на большинстве участков которого идут интенсивные бои с применением артиллерийских, ракетных и иных вооружений, подчеркнул Рожин.
Реальные потери сторон будут известны после окончания кампании на Украине в рамках различных демографических исследований, по образцу того, как это сделал генерал Кривошеев в своем труде о потерях СССР и России в войнах 20 века, заключил собеседник издания.
 
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