https://ukraina.ru/20220811/1037529114.html

Хроника событий на Украине на утро 11 августа

Хроника событий на Украине на утро 11 августа - 11.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 11 августа

Украина нанесла удар по заводу в Донецке, вызвав загрязнение аммиаком. ПВО отразила удар ВСУ по ЗАЭС. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах

2022-08-11T10:19

2022-08-11T10:19

2022-08-11T11:12

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Вечером 10 августа Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что в результате обстрела ВСУ Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе произошла утечка аммиака.«В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и два пострадали», — сообщили в МЧС республики.Как сообщил Штаб теробороны, на территории пивзавода в Донецке после удара украинских войск загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.МЧС ДНР разослало жителям Калининского района СМС, в которых призвало дышать через марлевые повязки, а также изолировать помещения.«Произошла авария на аммиакопроводе с разливом опасного химического вещества — аммиака. В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений», — отмечалось в сообщенииМинистерство указало на необходимость «дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-м раствором лимонной или уксусной кислоты».«О полученной информации сообщите соседям. При необходимости окажите помощь людям пожилого возраста, больным и детям. В дальнейшем — действовать по указанию МЧС ДНР», — отмечалось в СМС.Сами дончане отметили, что очередной обстрел ВСУ — подтверждение тому, что принадлежность к украинским силовым структурам свидетельствует о принадлежности к террористической организации.«На сон грядущий обстреляли центр города. Горит пивзавод. Попали в ёмкость с аммиаком. Повторяю для тугодумов: не в промзоне, а в центре города. Принадлежность к силовым органам, подконтрольным Киеву — это принадлежность к террористической организации. Со всеми вытекающими. Будь ты хоть повар, хоть водитель, а хоть и трубач из оркестра. Ты — террорист. Либо военный преступник, либо пособник военных преступников», — отметил живущий в Донецке журналист Игорь Гомольский.А воюющий в рядах Народной милиции ДНР Максим Фомин указал, что Украина на этом не остановится.«Для Украины нет "красных линий" в этой войне и вчера вечером мы спасались от утечки аммиака после обстрела. В будущем нас ждёт полноценная химическая атака, которой обвинят Россию. Не надо быть большим аналитиком, чтобы это спрогнозировать», — отметил он.Утром 11 августа Telegram-канал «Донбасс решает» опубликовал видео осмотра специалистами СК РФ разрушенных помещений завода. Специалисты работали в противогазах.Ранее ВСУ также обстреливали Запорожскую АЭС. Таким образом, можно прогнозировать новые обстрелы украинских военных, которые могут быть чреваты техногенными катастрофами.Новый удар по ЗАЭССистема ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, огневые позиции противника подавляются, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА», — написал Рогов в своём Telegram-канале.По его словам, ПВО России все атаки ракет и беспилотников отразила.«Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнём», — подчеркнул Рогов.На 11 августа Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с обстрелами украинскими вооружёнными силами Запорожской АЭС. При этом, как сообщили СМИ, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ в качестве докладчика.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.При этом Гросси избегает назвать того, кто наносит удары по ЗАЭС, а страны Запада и вовсе призвали передать станцию под контроль Украины.Арестович в президенты собралсяЕсли Владимир Зеленский не пойдёт на второй срок, то Алексей Арестович будет баллотироваться в президенты, заявил он в одном из интервью.«Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг — это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, с которыми я работаю. У меня может быть разное мнение о них, но я не подвожу. <...> Пока президент — президент, да ещё верховный главнокомандующий, военное положение, эти разговоры для меня некорректно вести. Если он пойдёт на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно. А если нет, то надо будет думать уже», — заявил Арестович.На что ему задали уточняющий вопрос: «Если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок?».«Я буду подаваться, да», — заявил Арестович.Как неоднократно заявлял работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров, он подозревает Арестовича в том, что тот хочет создать консервативную политсилу.«Арестович готовит фундамент для политической силы. Я думаю, что Арестович с Подоляком договорились создавать политическую силу, они будут создавать правоконсервативную политическую силу», — заявил Петров.Позже Петров отметил, что Арестович будет входить в прорусскую политсилу.«Судя по тому, что Антон Геращенко начал активно бегать по интервью с идеями о "хороших русских", моё предположение, что новый прорусский проект, который они пилят с Аваковым, и в который войдут Арестович, Романенко и другие ценители "хороших русских", полностью реально», — отметил Петров.Сам Арестович эти предположения не прокомментировал.

https://ukraina.ru/20220810/1037515369.html

https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html

https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив