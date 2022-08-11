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Германия оказалась в опасности из-за жары - Daily Mail
Германия оказалась в опасности из-за жары - Daily Mail - 11.08.2022 Украина.ру
Германия оказалась в опасности из-за жары - Daily Mail
Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж. Об этом 10 августа сообщило издание The Daily Mail
2022-08-11T09:45
2022-08-11T09:45
2022-08-11T10:35
новости
жара
германия
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По его данным, в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху, Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, что едва не спровоцировало рецессию в ФРГ. Вместе с тем в этом году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента.Из-за высоких температур в последние недели подобное явление наблюдается на нескольких основных судоходных путях в Европе, что создало проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на поставки по воде. "Это особенно касается Рейна, его узкое место в (городе. – ред.) Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой", - заявил представитель Министерства транспорта Германии Тим Александрин.По прогнозам немецких властей, уровень воды в Рейне в районе Кауба в пятницу опустится ниже отметки в 40 сантиметров и продолжит падать в выходные, и несмотря на то, что это все еще выше рекордно низкого уровня в 27 сантиметров, наблюдавшегося в октябре 2018 года, многие крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки в этом месте.Как сказал представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц, уже сейчас из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кельн, которые обычно транспортируют 2200 тонн груза, способны перевозить лишь около 600 тонн.Как ранее отмечалось в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус", прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, жара, германия
Германия оказалась в опасности из-за жары - Daily Mail
09:45 11.08.2022 (обновлено: 10:35 11.08.2022)
Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж. Об этом 10 августа сообщило издание The Daily Mail
По его данным, в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху, Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, что едва не спровоцировало рецессию в ФРГ.
Вместе с тем в этом году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента.
"Мы не проанализировали полностью [данное] событие, но, основываясь на моем опыте, я думаю, что это, возможно, еще более экстремально, чем в 2018 году", - сказал старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.
Из-за высоких температур в последние недели подобное явление наблюдается на нескольких основных судоходных путях в Европе, что создало проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на поставки по воде.
"Это особенно касается Рейна, его узкое место в (городе. – ред.) Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой", - заявил представитель Министерства транспорта Германии Тим Александрин.
По прогнозам немецких властей, уровень воды в Рейне в районе Кауба в пятницу опустится ниже отметки в 40 сантиметров и продолжит падать в выходные, и несмотря на то, что это все еще выше рекордно низкого уровня в 27 сантиметров, наблюдавшегося в октябре 2018 года, многие крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки в этом месте.
Как сказал представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц, уже сейчас из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кельн, которые обычно транспортируют 2200 тонн груза, способны перевозить лишь около 600 тонн.
Как ранее отмечалось в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус", прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды.