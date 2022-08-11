Генерал рассказал о революции в артиллерии - 11.08.2022 Украина.ру
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Генерал рассказал о революции в артиллерии
Генерал рассказал о революции в артиллерии - 11.08.2022 Украина.ру
Генерал рассказал о революции в артиллерии
Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский в авторском предисловии к вышедшей 10 августа книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма"
2022-08-11T08:45
2022-08-11T08:55
всу
артиллерия
генерал
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"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", - отметил он.Генерал указал, что при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе, резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.То же самое, по его мнению, можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе."Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности", - отметил бывший начальник Генштаба.Ранее в августе концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщил о создании нового многофункционального беспилотника. По мнению экспертов, его можно использовать для проведения разведки и целеуказания во время проведения военной спецоперации на Украине.
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всу, артиллерия, генерал
ВСУ, артиллерия, генерал

Генерал рассказал о революции в артиллерии

08:45 11.08.2022 (обновлено: 08:55 11.08.2022)
 
© CC0, Pixabayбеспилотник квадрокоптер БЛА БПЛА
беспилотник квадрокоптер БЛА БПЛА
© CC0, Pixabay
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Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский в авторском предисловии к вышедшей 10 августа книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма"
"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", - отметил он.
Генерал указал, что при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе, резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.

"Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе", - отметил Балуевский.

То же самое, по его мнению, можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.
"Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности", - отметил бывший начальник Генштаба.
Ранее в августе концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщил о создании нового многофункционального беспилотника. По мнению экспертов, его можно использовать для проведения разведки и целеуказания во время проведения военной спецоперации на Украине.
Вчера, 21:55
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