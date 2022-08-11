https://ukraina.ru/20220811/1037523375.html

Генерал рассказал о революции в артиллерии

Генерал рассказал о революции в артиллерии - 11.08.2022 Украина.ру

Генерал рассказал о революции в артиллерии

Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский в авторском предисловии к вышедшей 10 августа книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма"

2022-08-11T08:45

2022-08-11T08:45

2022-08-11T08:55

всу

артиллерия

генерал

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"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", - отметил он.Генерал указал, что при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе, резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.То же самое, по его мнению, можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе."Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности", - отметил бывший начальник Генштаба.Ранее в августе концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщил о создании нового многофункционального беспилотника. По мнению экспертов, его можно использовать для проведения разведки и целеуказания во время проведения военной спецоперации на Украине.

https://ukraina.ru/20220810/1037518357.html

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всу, артиллерия, генерал