Генерал рассказал о революции в артиллерии
08:45 11.08.2022 (обновлено: 08:55 11.08.2022)
Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Юрий Балуевский в авторском предисловии к вышедшей 10 августа книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма"
"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", - отметил он.
Генерал указал, что при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе, резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.
"Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе", - отметил Балуевский.
То же самое, по его мнению, можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как "Орлан-10" отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.
"Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности", - отметил бывший начальник Генштаба.
Ранее в августе концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщил о создании нового многофункционального беспилотника. По мнению экспертов, его можно использовать для проведения разведки и целеуказания во время проведения военной спецоперации на Украине.
Вчера, 21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов СеверскаВоеннослужащие Вооруженных сил Украины размещают артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) во дворах жилых домов города Северска и ведут оттуда огонь, заявил 10 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.