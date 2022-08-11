https://ukraina.ru/20220811/1037519618.html

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" не возобновят - Transpetrol

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" не возобновят - Transpetrol - 11.08.2022 Украина.ру

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" не возобновят - Transpetrol

Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила 10 августа журналистам помощник главы компании Transpetrol Линда Вашковичова

2022-08-11T07:11

2022-08-11T07:11

2022-08-11T07:14

новости

дружба

нефть

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"Поставка (нефти) в Чехию не будет обновлена", — заявила она. Она добавила, что российская нефть поступает транзитом через Украину. В чешской государственной компании MERO, владеющей чешской частью "Дружбы", также заявили, что поставки нефти по трубопроводу в Чехию на данный момент остановлены. Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил в соцсетях что Прага и Варшава совместно работают над получением поставок нефти в полном объеме. Он уточнил, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней. На днях "Транснефть" сообщила об остановке "Укртранснафтой" транзита нефти по южной ветке "Дружбы", сославшись на невозможность оплаты услуг Киева из-за санкций ЕС. Как пояснили в российской компании, они перевели платеж за перекачку через Украину, но средства были возвращены на счет. Венгерская энергетическая компания MOL и словацкая Slovnaft сами оплатили прокачку нефти из России. После этого "Транснефть" возобновила подачу сырья по "Дружбе". Нефтепровод "Дружба" проложен через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявляла, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.

https://ukraina.ru/20220810/1037517473.html

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новости, дружба, нефть