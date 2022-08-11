https://ukraina.ru/20220811/1037476056.html

Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков

Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков - 11.08.2022 Украина.ру

Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков

Российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника за счет работы технической и агентурной разведки, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-11T04:00

2022-08-11T04:00

2022-08-11T04:00

вс рф

всу

новости

рожин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036882185_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_2553633a4f1f0ca5f41da110ae880681.jpg

В сводках Минобороны РФ регулярно сообщается, что российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника.По его словам, РФ таких ударов наносила немало, и они были не каждый день, но если удается уничтожить большую группировку, то "Минобороны есть, чем похвастаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вс рф, всу, новости, рожин, россия, украина