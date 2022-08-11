Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037476056.html
Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков - 11.08.2022 Украина.ру
Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
Российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника за счет работы технической и агентурной разведки, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-11T04:00
2022-08-11T04:00
вс рф
всу
новости
рожин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036882185_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_2553633a4f1f0ca5f41da110ae880681.jpg
В сводках Минобороны РФ регулярно сообщается, что российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника.По его словам, РФ таких ударов наносила немало, и они были не каждый день, но если удается уничтожить большую группировку, то "Минобороны есть, чем похвастаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037460950.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036882185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f97568037b11fa04145cb156cf5d0478.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вс рф, всу, новости, рожин, россия, украина
ВС РФ, ВСУ, Новости, Рожин, Россия, Украина

Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков

04:00 11.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника за счет работы технической и агентурной разведки, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
В сводках Минобороны РФ регулярно сообщается, что российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника.
Когда удается установить объект, где базируется батальон или полк противника, ведется доразведка. Мы ждем, когда они все будут там находится, разведка дает соответствующие целеуказания и по объекту наносится удар. Если удар удачный, нам удается уничтожить большое количество техники, личного состава и боеприпасов.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, РФ таких ударов наносила немало, и они были не каждый день, но если удается уничтожить большую группировку, то "Минобороны есть, чем похвастаться".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 08:23
"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
 
ВС РФВСУНовостиРожинРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
23:00"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
22:13Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
21:48Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
21:39В Киеве рухнули цены на недвижимость
21:14Свыше 12 миллионов украинцев стали беженцами
21:07Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках
20:53Российская нефть снова потекла в Европу
20:39Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
20:31Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
20:19Швейцария хочет представлять интересы Украины в России
20:01Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство
19:44Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
19:06"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте
19:00Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа
18:50Не контрнаступление ВСУ. Военный эксперт о серьезной проблеме для русской армии
18:25Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом
18:17Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
18:06Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео
Лента новостейМолния