Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника за счет работы технической и агентурной разведки, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
В сводках Минобороны РФ регулярно сообщается, что российские ВКС высокоточным оружием за раз уничтожают по 200—400 человек противника.
Когда удается установить объект, где базируется батальон или полк противника, ведется доразведка. Мы ждем, когда они все будут там находится, разведка дает соответствующие целеуказания и по объекту наносится удар. Если удар удачный, нам удается уничтожить большое количество техники, личного состава и боеприпасов.
По его словам, РФ таких ударов наносила немало, и они были не каждый день, но если удается уничтожить большую группировку, то "Минобороны есть, чем похвастаться".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.