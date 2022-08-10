"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру
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"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа
"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру
"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа
Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T17:49
2022-08-10T17:49
эксклюзив
украина
запорожская аэс
магатэ
эстония
беженцы
жилье
китай
тайвань
майдан
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Запорожская АЭС в безопасности, но Западу это не нравитсяВслед за пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер с призывом к России передать Запорожскую АЭС под полный контроль Украине выступили главы МИД стран G7."Мы остаемся крайне обеспокоенными в связи с серьёзными угрозами из-за захвата ядерных объектов Украины, что повышает риски для безопасности этих объектов, риски ядерной аварии или инцидентов, что подвергает опасности население Украины, соседних стран и международное сообщество. &lt;...&gt; Украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления. То, что угрожает региону, - это продолжающееся занятие Россией АЭС", - говорится в совместном заявлении дипломатов.Как раз-таки для предотвращения диверсий украинских националистов и ВСУ, техногенной аварии, утечек ядерных и радиоактивных материалов российские военные в марте и установили контроль на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обслуживание атомной станции по-прежнему обеспечивает украинский персонал, в его работу российская сторона не вмешивается, подчеркнул постоянный представитель РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."(Потенциальные риски и угрозы, связанные с действиями Вооружённых сил РФ – ред.) подрывают способность МАГАТЭ проводить мониторинг мирной ядерной деятельности на Украине в целях обеспечение безопасности", - утверждают главы МИД стран G7.Россия готова взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии и провести инспекцию АЭС. Более того, уже были полностью согласованы детали визита миссии МАГАТЭ, но департамент безопасности Секретариата ООНнеожиданно для всех не выдал разрешение, а без его рекомендаций специалисты МАГАТЭ работать не могут.Тем временем ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС, в ночь с 6 на 7 августа осколки и ракетный двигатель РСЗО "Ураган" упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. В этой ситуации, по словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, выход один - допуск наблюдателей МАГАТЭ на АЭС."Сегодня киевский режим делает информационные вбросы, что Россия якобы сама себя обстреливает и минирует АЭС, чтобы в случае возникновения серьёзных проблем на станции, вызванных украинскими ракетными ударами, в западных СМИ запустить масштабную кампанию по очернению России, сравнимую с провокацией с Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе, когда украинские военные сбили лайнер, чтобы остановить продвижение армии ДНР", - заявил Рогов.При этом Киев не смог ни разу толком объяснить, для чего российским военным пришлось "самим себя обстреливать на Запорожской АЭС, которую они контролируют в течение длительного времени", подчеркнул, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий Зато украинская сторона, рассказал дипломат, пытается запугать персонал АЭС, обстреливая город Энергодар, где они проживают, чтобы сотрудники не выходили на работу, что приведёт к перебоям в функционировании станции.Ярким подтверждением этих слов стало заявление главы компании "Энергоатом" - оператора украинских АЭС - Петра Котина о возможном обстреле украинскими войсками линий электропередачи на Запорожской АЭС в случае её подключения к энергосистеме РФ.Какими будут последствия возможного разрушения Запорожской АЭС в результате боевых действий, разъяснила председатель Государственного управления по атомной безопасности Чехии Дана Драбова: "Можем сравнить эту ситуацию с аварией на японской АЭС "Фукусима-1". Это не был бы второй Чернобыль, последствия которого были значительно хуже. С учётом массивности конструкции энергоблоков ЗАЭС и различных барьеров безопасности можно прогнозировать, что в случае вероятных инцидентов было бы необходимо принять меры безопасности для проживающих близ станции в радиусе 100-150 км от неё".Украинский сценарий для ТайваняПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что он согласен с мнением, что коллективный Запад скопировал украинский сценарий в тайваньском вопросе. "Чего только не делают Соединённые Штаты ради создания хаоса в мире, чтобы сохранить своё гегемонистское положение! США в своё время спровоцировали 5 раундов расширения НАТО на восток, срежиссировали цветную революцию на Украине и максимально загнали Россию в угол в сфере безопасности, что в конечном итоге и привело к украинскому кризису", - сказал Чжан Ханьхуэй.Американские власти не скрывают своей причастности к госперевороту на Украине в 2014 году. Барак Обама, на тот момент занимавший пост президента США, открытым текстом говорил, что Белый дом выступил посредником при передаче власти лидерам Майдана."Как инициатор и главный разжигатель украинского кризиса Вашингтон, вводя беспрецедентные всесторонние санкции против России, продолжает поставки вооружений и военной техники на Украину. Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжными военными действиями и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию. Аналогичным образом США используют Тайвань как карту, переносят целый набор обкатанных на украинском треке практик в тайваньский вопрос, постоянно демонстрируют мускулы на пороге Китая, собирают различные антикитайские группы, теперь и открыто перешагнули все границы в вопросе Тайваня", - добавил Чжан Ханьхуэй.По словам дипломата, и украинский кризис, и визит председателя Палаты представителей США, третьего лица государства, Нэнси Пелоси на Тайвань, идут в духе линии Вашингтона на возрождение менталитета холодной войны, сдерживание Китая и России и провоцирование соперничества и конфронтации между крупными державами.Эстонским студентам и украинским беженцам придётся решить квартирный вопросВ ряде европейских стран власти стали сворачивать программы по предоставлению украинским беженцам бесплатного жилья или переселять их из зданий гостиниц, общежитий и других учреждений, которые на момент их прибытия были свободны, а теперь используются по прямому назначению. А в Эстонии осенью с началом учебного года студентам придётся потрудиться, чтобы снять бюджетное жильё, из-за приезжих с Украины, пишет портал ERR.По словам исполнительного директора подразделения жилых площадей, 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, из-за роста стоимости аренды (если в прошлом году 2-комнатную квартиру можно было снять за €500, то теперь не менее €600), вызванного в частности ростом тарифов на электроэнергию, увеличится спрос на более бюджетные варианты."Хотя украинцы уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё", - отметил эксперт.С начала военной спецоперации РФ с Украины в Эстонию прибыли 50 185 беженцев.
https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html
https://ukraina.ru/20220803/1037254580.html
https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, запорожская аэс, магатэ, эстония, беженцы, жилье, китай, тайвань, майдан
Эксклюзив, Украина, Запорожская АЭС, магатэ, Эстония, беженцы, жилье, Китай, Тайвань, Майдан

"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа

17:49 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Запорожская АЭС в безопасности, но Западу это не нравится
Вслед за пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер с призывом к России передать Запорожскую АЭС под полный контроль Украине выступили главы МИД стран G7.
"Мы остаемся крайне обеспокоенными в связи с серьёзными угрозами из-за захвата ядерных объектов Украины, что повышает риски для безопасности этих объектов, риски ядерной аварии или инцидентов, что подвергает опасности население Украины, соседних стран и международное сообщество.
<...> Украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления. То, что угрожает региону, - это продолжающееся занятие Россией АЭС", - говорится в совместном заявлении дипломатов.
Как раз-таки для предотвращения диверсий украинских националистов и ВСУ, техногенной аварии, утечек ядерных и радиоактивных материалов российские военные в марте и установили контроль на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе.
Обслуживание атомной станции по-прежнему обеспечивает украинский персонал, в его работу российская сторона не вмешивается, подчеркнул постоянный представитель РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"(Потенциальные риски и угрозы, связанные с действиями Вооружённых сил РФ – ред.) подрывают способность МАГАТЭ проводить мониторинг мирной ядерной деятельности на Украине в целях обеспечение безопасности", - утверждают главы МИД стран G7.
Россия готова взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии и провести инспекцию АЭС. Более того, уже были полностью согласованы детали визита миссии МАГАТЭ, но департамент безопасности Секретариата ООНнеожиданно для всех не выдал разрешение, а без его рекомендаций специалисты МАГАТЭ работать не могут.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
15:57
Ядерная угроза и дипломатия: главное о конфликте вокруг Запорожской АЭС
Тем временем ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС, в ночь с 6 на 7 августа осколки и ракетный двигатель РСЗО "Ураган" упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
В этой ситуации, по словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, выход один - допуск наблюдателей МАГАТЭ на АЭС.
"Сегодня киевский режим делает информационные вбросы, что Россия якобы сама себя обстреливает и минирует АЭС, чтобы в случае возникновения серьёзных проблем на станции, вызванных украинскими ракетными ударами, в западных СМИ запустить масштабную кампанию по очернению России, сравнимую с провокацией с Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе, когда украинские военные сбили лайнер, чтобы остановить продвижение армии ДНР", - заявил Рогов.
При этом Киев не смог ни разу толком объяснить, для чего российским военным пришлось "самим себя обстреливать на Запорожской АЭС, которую они контролируют в течение длительного времени", подчеркнул, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий
Зато украинская сторона, рассказал дипломат, пытается запугать персонал АЭС, обстреливая город Энергодар, где они проживают, чтобы сотрудники не выходили на работу, что приведёт к перебоям в функционировании станции.
Ярким подтверждением этих слов стало заявление главы компании "Энергоатом" - оператора украинских АЭС - Петра Котина о возможном обстреле украинскими войсками линий электропередачи на Запорожской АЭС в случае её подключения к энергосистеме РФ.
Какими будут последствия возможного разрушения Запорожской АЭС в результате боевых действий, разъяснила председатель Государственного управления по атомной безопасности Чехии Дана Драбова:
"Можем сравнить эту ситуацию с аварией на японской АЭС "Фукусима-1". Это не был бы второй Чернобыль, последствия которого были значительно хуже.
С учётом массивности конструкции энергоблоков ЗАЭС и различных барьеров безопасности можно прогнозировать, что в случае вероятных инцидентов было бы необходимо принять меры безопасности для проживающих близ станции в радиусе 100-150 км от неё".
Украинский сценарий для Тайваня
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что он согласен с мнением, что коллективный Запад скопировал украинский сценарий в тайваньском вопросе.
"Чего только не делают Соединённые Штаты ради создания хаоса в мире, чтобы сохранить своё гегемонистское положение! США в своё время спровоцировали 5 раундов расширения НАТО на восток, срежиссировали цветную революцию на Украине и максимально загнали Россию в угол в сфере безопасности, что в конечном итоге и привело к украинскому кризису", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Американские власти не скрывают своей причастности к госперевороту на Украине в 2014 году. Барак Обама, на тот момент занимавший пост президента США, открытым текстом говорил, что Белый дом выступил посредником при передаче власти лидерам Майдана.
Ненси Пелоси
3 августа, 14:46
В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на МайданВизит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напоминает по разрушительным последствиям поездку Виктории Нуланд на Майдан в 2014 году, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
"Как инициатор и главный разжигатель украинского кризиса Вашингтон, вводя беспрецедентные всесторонние санкции против России, продолжает поставки вооружений и военной техники на Украину. Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжными военными действиями и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию.
Аналогичным образом США используют Тайвань как карту, переносят целый набор обкатанных на украинском треке практик в тайваньский вопрос, постоянно демонстрируют мускулы на пороге Китая, собирают различные антикитайские группы, теперь и открыто перешагнули все границы в вопросе Тайваня", - добавил Чжан Ханьхуэй.
По словам дипломата, и украинский кризис, и визит председателя Палаты представителей США, третьего лица государства, Нэнси Пелоси на Тайвань, идут в духе линии Вашингтона на возрождение менталитета холодной войны, сдерживание Китая и России и провоцирование соперничества и конфронтации между крупными державами.
Эстонским студентам и украинским беженцам придётся решить квартирный вопрос
В ряде европейских стран власти стали сворачивать программы по предоставлению украинским беженцам бесплатного жилья или переселять их из зданий гостиниц, общежитий и других учреждений, которые на момент их прибытия были свободны, а теперь используются по прямому назначению.
А в Эстонии осенью с началом учебного года студентам придётся потрудиться, чтобы снять бюджетное жильё, из-за приезжих с Украины, пишет портал ERR.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
По словам исполнительного директора подразделения жилых площадей, 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, из-за роста стоимости аренды (если в прошлом году 2-комнатную квартиру можно было снять за €500, то теперь не менее €600), вызванного в частности ростом тарифов на электроэнергию, увеличится спрос на более бюджетные варианты.
"Хотя украинцы уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё", - отметил эксперт.
С начала военной спецоперации РФ с Украины в Эстонию прибыли 50 185 беженцев.
 
ЭксклюзивУкраинаЗапорожская АЭСмагатэЭстониябеженцыжильеКитайТайваньМайдан
 
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