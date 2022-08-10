https://ukraina.ru/20220810/1037511220.html

Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат

Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат - 10.08.2022 Украина.ру

Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат

Датские власти направят 130 инструкторов в Великобританию для обучения военнослужащих ВСУ. На эти цели выделили 100 млн датских крон, сообщили 10 августа в пресс-службе Минобороны Дании

2022-08-10T17:17

2022-08-10T17:17

2022-08-10T17:17

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В Минобороны Дании также предложили начать обучать украинских командиров. Заинтересованные стороны, как сообщается, уже обсуждают этот вопрос. Об этой инициативе в датском оборонном ведомстве решили рассказать на пресс-конференции 11 августа.Ранее власти Швеции заявили о готовности отправить 120 инструкторов в Великобританию для обучения солдат ВСУ.

https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дания, инструкторы, великобритания, украина, обучение, обучение