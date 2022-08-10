Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат - 10.08.2022 Украина.ру
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Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат
Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат - 10.08.2022 Украина.ру
Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат
Датские власти направят 130 инструкторов в Великобританию для обучения военнослужащих ВСУ. На эти цели выделили 100 млн датских крон, сообщили 10 августа в пресс-службе Минобороны Дании
2022-08-10T17:17
2022-08-10T17:17
новости
дания
инструкторы
великобритания
украина
обучение
обучение
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В Минобороны Дании также предложили начать обучать украинских командиров. Заинтересованные стороны, как сообщается, уже обсуждают этот вопрос. Об этой инициативе в датском оборонном ведомстве решили рассказать на пресс-конференции 11 августа.Ранее власти Швеции заявили о готовности отправить 120 инструкторов в Великобританию для обучения солдат ВСУ.
https://ukraina.ru/20220809/1037445390.html
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новости, дания, инструкторы, великобритания, украина, обучение, обучение
Новости, Дания, инструкторы, Великобритания, Украина, обучение, обучение

Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат

17:17 10.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Дания
Зарубежные страны. Дания - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Датские власти направят 130 инструкторов в Великобританию для обучения военнослужащих ВСУ. На эти цели выделили 100 млн датских крон, сообщили 10 августа в пресс-службе Минобороны Дании
"Дания поддержит британский учебный проект с участием 130 датских солдат и в то же время предложит обучать украинских солдат в Дании", - говорится в сообщении.
В Минобороны Дании также предложили начать обучать украинских командиров. Заинтересованные стороны, как сообщается, уже обсуждают этот вопрос. Об этой инициативе в датском оборонном ведомстве решили рассказать на пресс-конференции 11 августа.
Ранее власти Швеции заявили о готовности отправить 120 инструкторов в Великобританию для обучения солдат ВСУ.
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