https://ukraina.ru/20220810/1037496706.html

Черногорский фестиваль не предал дружбу с русской артисткой ради украинского коллектива

Черногорский фестиваль не предал дружбу с русской артисткой ради украинского коллектива - 10.08.2022 Украина.ру

Черногорский фестиваль не предал дружбу с русской артисткой ради украинского коллектива

Музыкальный фестиваль ЕХІТ отказался отменить выступление российского музыканта Нины Кравиц по требованию украинского коллектива Kalush Orchestra, передает "Балканський оглядач" 10 августа

2022-08-10T14:10

2022-08-10T14:10

2022-08-10T14:10

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Ранее украинские победители "Евровидения" возмутились тем, что их выступление на фестивале стоит в один день со звездой электронной музыки Ниной Кравиц и потребовали от организаторов отказать артистке в выступлении."Nina Kraviz является давним другом фестиваля, и мы знаем, что ее позиция не на стороне войны и страданий, а на стороне мира и единства", - ответили организаторы в своем Instagram*-аккаунте.Требование Kalush Orchestra они назвали дискриминационным и отметили, что это абсолютно недопустимо.*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220808/1037414870.html

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новости, черногория, музыка, украина, фестиваль