Черногорский фестиваль не предал дружбу с русской артисткой ради украинского коллектива
Музыкальный фестиваль ЕХІТ отказался отменить выступление российского музыканта Нины Кравиц по требованию украинского коллектива Kalush Orchestra, передает "Балканський оглядач" 10 августа
Ранее украинские победители "Евровидения" возмутились тем, что их выступление на фестивале стоит в один день со звездой электронной музыки Ниной Кравиц и потребовали от организаторов отказать артистке в выступлении.
"Nina Kraviz является давним другом фестиваля, и мы знаем, что ее позиция не на стороне войны и страданий, а на стороне мира и единства", - ответили организаторы в своем Instagram*-аккаунте.
Требование Kalush Orchestra они назвали дискриминационным и отметили, что это абсолютно недопустимо.
*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
8 августа, 15:22Украинские победители "Евровидения" попытались "отменить" русскую артистку в ЧерногорииУкраинский коллектив Kalush Orchestra потребовали от организаторов фестиваля Sea Dance Festival в Черногории убрать из программы выступление российского диджея Нины Кравиц, об этом они сообщили в своем аккаунте в Instagram*