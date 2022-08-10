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"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно

"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно - 10.08.2022 Украина.ру

"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно

Петицию о легализации на Украине эротики и порнографии подписали свыше 25 тысяч человек, теперь на нее должен ответить Владимир Зеленский

2022-08-10T12:17

2022-08-10T12:17

2022-08-10T12:26

петиция

украина

владимир зеленский

эротика

новости

порно

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Один месяц понадобился, чтобы петиция некоего Тараса Сиромского, выступающего за съемки порнографических фильмов, поддержали четверть от ста тысяч граждан Украины. Сиромский попросил киберполицию сосредоточиться на поимке хакеров, а не покупателей порнографии. По версии автора, легализация нужна украинцам сейчас как никогда: многие потеряли работу, и съемки в порно были бы "идеальным шансом принести деньги в украинские бюджеты".Обращение подписали и женщины, и мужчины.

https://ukraina.ru/20211228/1032989016.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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петиция, украина, владимир зеленский, эротика, новости, порно