"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037488456.html
"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно
"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно - 10.08.2022 Украина.ру
"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно
Петицию о легализации на Украине эротики и порнографии подписали свыше 25 тысяч человек, теперь на нее должен ответить Владимир Зеленский
2022-08-10T12:17
2022-08-10T12:26
петиция
украина
владимир зеленский
эротика
новости
порно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/24/1013702414_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ad67ff0598ab54ba8dc00c44615fa4b5.jpg.webp
Один месяц понадобился, чтобы петиция некоего Тараса Сиромского, выступающего за съемки порнографических фильмов, поддержали четверть от ста тысяч граждан Украины. Сиромский попросил киберполицию сосредоточиться на поимке хакеров, а не покупателей порнографии. По версии автора, легализация нужна украинцам сейчас как никогда: многие потеряли работу, и съемки в порно были бы "идеальным шансом принести деньги в украинские бюджеты".Обращение подписали и женщины, и мужчины.
https://ukraina.ru/20211228/1032989016.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/24/1013702414_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0f85a6bddb5317e234e8f749f2c4eab8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
петиция, украина, владимир зеленский, эротика, новости, порно
петиция, Украина, Владимир Зеленский, эротика, Новости, порно

"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно

12:17 10.08.2022 (обновлено: 12:26 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Петицию о легализации на Украине эротики и порнографии подписали свыше 25 тысяч человек, теперь на нее должен ответить Владимир Зеленский
Один месяц понадобился, чтобы петиция некоего Тараса Сиромского, выступающего за съемки порнографических фильмов, поддержали четверть от ста тысяч граждан Украины. Сиромский попросил киберполицию сосредоточиться на поимке хакеров, а не покупателей порнографии. По версии автора, легализация нужна украинцам сейчас как никогда: многие потеряли работу, и съемки в порно были бы "идеальным шансом принести деньги в украинские бюджеты".

В интернете существуют эротические сообщества украинок для поддержки украинских солдат на фронте. Выходит, что эти девушки, все онлифанс и вебкам модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ, автоматически попадают под уголовную ответственность. Поэтому сейчас очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их на Украине

Тарас Сиромский
автор петиции
Обращение подписали и женщины, и мужчины.
Женщины-военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 19:23
«Украинки – новое чудо-оружие Киева». Зачем на Украине ставят женщин на воинский учетПостановку женщин на воинский учет на Украине вводят, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Украина.ру разбиралась в том, какой опыт Киев мог перенять в этом отношении у главной страны Североатлантического альянса – США, и в чем еще смысл этой инициативы
 
петицияУкраинаВладимир ЗеленскийэротикаНовостипорно
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13 "Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео
13:12"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым
13:05Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста"
13:04Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве
13:01Сергей Соседов: Первые лица российского шоу-бизнеса поддержали спецоперацию на Украине
12:44Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием
12:26Инцидент в Новофёдоровке: главные выводы
12:17"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 10 августа
11:51О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео
11:17Арестович рассказал о своих президентских амбициях
11:04Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки
10:58Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных
10:55Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар
10:48Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине
10:29Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам
10:15СМИ узнали, почему США боятся поставлять Украине "Серых орлов"
10:15Разлет поколений — 3. Дети и внуки вождей игнорировали дело отцов и дедов
09:44Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу
09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Лента новостейМолния