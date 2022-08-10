"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно
12:17 10.08.2022 (обновлено: 12:26 10.08.2022)
Петицию о легализации на Украине эротики и порнографии подписали свыше 25 тысяч человек, теперь на нее должен ответить Владимир Зеленский
Один месяц понадобился, чтобы петиция некоего Тараса Сиромского, выступающего за съемки порнографических фильмов, поддержали четверть от ста тысяч граждан Украины. Сиромский попросил киберполицию сосредоточиться на поимке хакеров, а не покупателей порнографии. По версии автора, легализация нужна украинцам сейчас как никогда: многие потеряли работу, и съемки в порно были бы "идеальным шансом принести деньги в украинские бюджеты".
В интернете существуют эротические сообщества украинок для поддержки украинских солдат на фронте. Выходит, что эти девушки, все онлифанс и вебкам модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ, автоматически попадают под уголовную ответственность. Поэтому сейчас очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их на Украине
Обращение подписали и женщины, и мужчины.
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