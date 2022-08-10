https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html

Хроника событий на Украине на 12:00 10 августа

Хроника событий на Украине на 12:00 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 10 августа

Зеленский собрался вернуть Крым после взрывов на полуострове. Два жителя Донецка стали жертвами украинских военных. В Херсонской области задержали пособников ВСУ

2022-08-10T12:00

2022-08-10T12:00

2022-08-10T12:33

хроники

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения в Facebook* сообщил о планах Киева вернуть под контроль Крым.Политик выступил с таким заявлением после серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе на западе полуострова.Украинский лидер указал, что военный конфликт начался с Крыма и должен там же закончиться.Зеленский добавил, что Киев никогда не откажется от Крыма.Накануне на территории военного аэродрома Саки около села Новофедоровка на западе Крыма произошла серия взрывов. Позже в Минобороны России сообщили, что произошла детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадали.Ранее в Германии усомнились в адекватности Зеленского после его слов о Крыме. Der Tagesspiege сообщила, что заявления главы Украины о «возвращении» полуострова под контроль Киева неадекватны и оторваны от реальности.В июне обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины о передаче Киеву контроля над Крымом.По его словам, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на том, чего требует Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.Крым вошел в состав РФ в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали это решение.По словам президента РФ Владимира Путина, территориальная принадлежность Крыма — вопрос, закрытый навсегда.Смерть жителей ДонецкаПредставительство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщило о 50 фактах ведения огня со стороны украинских военных за минувшие сутки.На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. Выпустив 295 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк ( Киевский, Куйбышевский и Кировский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Металлист, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы).Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Кировском, Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Зайцево.Повреждено 72 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.При этом Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов.Также отмечается, что были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.В свою очередь официальный представитель НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.Уничтожено до 35 человек личного состава; три танка; четыре бронетранспортера; пять единиц специальной автомобильной техники.«На освобожденных от украинских националистов территориях Луганской Народной Республики восстанавливается мирная жизнь: инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. В течение 9 августа ими очищенно более 7 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Лоскутовка и Новоивановка. Силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями осуществляется доставка гуманитарной помощи жителям этих районов», — сказал Филипоненко.Задержанные пособники ВСУВ Херсонской области задержали группу пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.Отмечается, что местными правоохранителями были задержаны четыре жителя Херсонской области 1977—1984 годов рождения.По данным МВД, они занимались перевозкой диверсантов, оружия и боеприпасов по реке, а также оборудовали в лесу тайники.Кроме того, как заявили в ведомстве, один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места расположения военных Вооруженных сил (ВС) России, чтобы впоследствии передать сведения и координаты украинской стороне.В МВД добавили, что из тайников подозреваемых были изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, два польских гранатомета «Комар», три автомата Калашникова, патроны и травматический пистолет.Накануне военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей.На прошлой неделе сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия за неделю задержала 70 пособников Вооруженных сил Украины.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html

https://ukraina.ru/20220809/1037457518.html

https://ukraina.ru/20220809/1037443470.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, лнр, днр, донецк, обстрелы, крым, владимир зеленский, всу